Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, sobre el aumento de bajas: "No es responsabilidad de los trabajadores"

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está negociando con patronal y sindicatos cambios en la gestión de las bajas médicas de los trabajadores. El progresivo y constante aumento de incapacidades temporales preocupa especialmente a las empresas, si bien la ministra Elma Saiz ha querido dejar claro que esa tendencia al alza de las ausencias "no es responsabilidad de los trabajadores, también se produce en otros países de la UE", ha defendido este jueves en un acto organizado por el Nuevo Economía Fórum.

La ministra replica así a las voces de ciertos foros empresariales que apuntan al "ausentismo" de los trabajadores como uno de los motivos detrás de ese repunte de bajas. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, recientemente ha señalado que una parte de las ausencias se concentran los "lunes y los viernes", señalando directamente a los menores de 35 años, mientras que su vicepresidente y líder de los autónomos de ATA, Lorenzo Amor, habló de "bajaciones".

El Gobierno ha puesto encima de la mesa varias modificaciones, como permitir que empleados con ciertas patologías, como infarto, ictus o cáncer, se reincorporen progresivamente a su puesto de trabajo una vez tengan el alta. También permitir que los médicos de la sanidad pública den altas para algunas actividades mientras mantienen la baja para otras en caso de personas pluriempleadas. O dar mayor implicación a las mutuas en la gestión de las altas y las bajas, entre otros.

Por el momento, la ministra no cuenta con el apoyo de patronal y sindicatos a su reforma, pero ha afirmado que seguirá negociando para modificar el sistema de la incapacidades temporales, a la vez que ha reclamado a las autonomías, que son las que gestionan los servicios sanitarios, a "invertir más en salud física y mental". La ministra también ha cargado este jueves contra el uso del término "absentismo" para referirse a las ausencias médicas. "Prefiero incapacidades temporales", ha afirmado.

Racismo al alza con la regularización

Saiz ha defendido la regularización extraordinaria de personas migrantes que comenzará a principios de abril y que puede dar papeles a hasta 800.000 personas. La ministra desmentido que la inclusión en el sistema legal de trabajo de estas personas vaya a colapsar o deteriorar los servicios públicos, como la sanidad o educación, ya que gran parte de esas personas ya los están usando y, de media, los migrantes hacen un menor uso que los autóctonos.

Y ha loado el impacto que tendrá la medida sobre las condiciones laborales de los beneficiados, así como para las arcas públicas. Saiz ha tasado el beneficio fiscal neto por persona regularizada en 4.000 euros.

La ministra ha lamentado que los mensajes racistas se han multiplicado en las redes sociales a raíz de ese anuncio. Según los datos monitorizados desde su ministerio, se emitieron 35.300 mensajes de carácter racista y xenófobo en las principales plataformas sociales -Facebook, Instagram y X- durante los 30 días posteriores al anuncio de la regularización. Lo que representa un 22% más del cotnenido de odio que habitualmente registra el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe).

La responsable de Seguridad Social ha reivindicado que el mercado laboral español precisa de seguir incorporando empleados extranjeros, que hoy representan más del 14% del total de cotizantes en España. "Sin ellos tendríamos enormes dificultades para mantener nuestro estado del bienestar. [...] No tiene un efecto negativo sobre el empleo, al contrario. Necesitamos a la migración", ha insistido.