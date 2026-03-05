Aena licita la reforma de la terminal T2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat por 65,2 millones de euros

La remodelación de la T2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat ya tiene calendario y presupuesto. Aena ha licitado la "adecuación" de la terminal, una de las grandes obras previstas en la infraestructura. La plataforma de contratación del gestor aeroportuario ha publicado esta semana el pliego de condiciones para que las empresas constructoras opten a estos trabajos, valorados en 65,2 millones de euros. Hasta el momento se desconocía cuál iba a ser la inversión prevista en esta parte del aeropuerto, cuya ampliación pactada en junio del año pasado incluía la prolongación de la pista en dirección a La Ricarda y la terminal satélite.

La actuación se centrará en adaptar y modernizar la T2, un equipamiento inaugurado en 1968 y que durante décadas fue la única puerta de entrada y salida de El Prat, hasta que se estrenó la T1 en 2009. No obstante, el crecimiento constante de pasajeros en el aeropuerto barcelonés (57,5 millones en 2025) ha llevado a las instalaciones al límite de sus capacidades, según sus gestores. Esta circunstancia ha hecho que se planifique una ampliación tanto del campo de vuelo como de los edificios de pasajeros.

Varios pasajeros descienden de un bus en la entrada de la terminal T2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Ferran Nadeu / EPC

Inversión del DORA III

La falta de acuerdo durante años para afrontar la prolongación de la pista más cercana al mar ha pospuesto esos trabajos hasta más allá del 2031, para el siguiente plan de inversión, el DORA IV. Pero la remodelación de la T2 ahora licitada por Aena forma parte del paquete anterior, pendiente de que se valide este año, que engloba el periodo 2027-2031. Está cifrado en 13.000 millones de euros, de los que 1.800 recaerán en El Prat, tal como anunció la compañía días atrás. En esta cantidad está también otra de las grandes inversiones, de 700 millones, que incluye el desplazamiento de la fachada de la T1 38 metros más adelante y la reorganización de los accesos.

La ejecución de la reforma de la T2 se prevé en un total de 20 meses y se hará por fases. Tendrá un único contrato y se deberá realizar con la infraestructura en servicio, tal como se explicita en el documento de la licitación. En los próximos meses se adjudicará la obra, para arrancar en noviembre de este año y alargarse hasta julio de 2028. Esta es la parte denominada "adecuación" de la terminal, que consiste en modernizar las instalaciones. Más adelante, y ya con otra licitación, se ejecutará la parte de "calidad", que se prolongará de enero de 2028 a enero de 2030 y que coincidirá en parte con los otros trabajos.

Zona de equipajes de la terminal T2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / FERRAN NADEU / EPC

Renovación de instalaciones

Toda la actuación se centrará en adaptar y modernizar distintos espacios e instalaciones de la terminal para mejorar su funcionamiento operativo. La reforma afectará a zonas de circulación de pasajeros, áreas de servicio y espacios vinculados a la actividad aeroportuaria, con trabajos en los sistemas que permiten el funcionamiento diario de la terminal. La intención de Aena es renovar instalaciones del edificio —como redes eléctricas, climatización y sistemas técnicos— y reorganizar determinados espacios interiores para que la terminal, que acoge principalmente aerolíneas de bajo coste, sea más operativa.

El proyecto también contempla actuaciones dentro de las zonas operativas del lado aire y del lado tierra de la terminal, es decir, tanto en áreas accesibles al público como en espacios ligados a la actividad aeroportuaria y a la gestión de vuelos. La última vez que la T2 recibió una inversión de calado fue a principios de 2023 con un desembolso de 80 millones de euros para adecuar la zona de gestión de equipajes para adecuarla a la normativa europea.