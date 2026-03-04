Talgo invertirá casi 90 millones hasta 2027 en mejorar y ampliar sus centros de producción, pero no construirá nuevos

Talgo tiene previstas inversiones de 88 millones hasta 2027 para ampliar y mejorar sus centros de producción en España con el objetivo, ya anunciado por su nuevo presidente, el también presidente de Sidenor José Antonio Jainaga, de cumplir estrictamente con las entregas de sus adjudicaciones.

En un encuentro con analistas, Talgo aseguró que "tenemos capacidad industrial para acometer las entregas. Para cada licitación presentamos soluciones", que pueden llegar a realizarse también vía "subcontrataciones y alianzas". Los problemas de Talgo con las entregas de sus pedidos llevaron a Renfe, uno de sus grandes clientes, a multar con 106 millones a la constructora ahora con sede en el País Vasco.

Según la empresa, el volumen de pedidos actual, de unos 4.500 millones, puede llegar a los 6.000 millones tras la firma de recientes acuerdos con Arabia Saudí.

Talgo señaló a los expertos que finalizó 2025 con un volumen de ingresos de 618 millones, recortadas tras el ajuste a la baja del número de trenes para la alemana DB y que prevé llegar este año a los 750 millones de ingresos.

También admitieron que el volumen de endeudamiento "lamentablemente" seguirá elevado un tiempo, aunque resaltó que si antes de reestructurar la deuda, en 2026 vencían unos 609 millones, ahora esa cifra se ha recortado a 304 millones al periodificarla, alargar plazos y tras la entrada de inyecciones de recursos en el capital.

No ven afectación por la guerra en Irán

Asimismo, el director general de Talgo, Rafael Sterling, ha afirmado que, en estos momentos no tienen ninguna "afección", como consecuencia del conflicto de Oriente Medio, en sus proyectos en Arabia Saudí pero ha precisado que, en todo caso, disponen de un plan de contingencia.

En relación con el conflicto en Oriente Medio tras los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán y los consiguientes ataques del país persa, Sterling ha aclarado que Talgo no tiene "ningún negocio en Irán". En geografías cercanas, el director general de la compañía ha precisado que sí cuentan con operaciones en Arabia Saudí, "tanto a futuro con la entrega de los 20 trenes como con el contrato de mantenimiento actual de los 35 trenes que están operando, más los 20 trenes a futuro".

Talgo debe mejorar

En un foro celebrado el pasado 23 de febrero, Jainaga afirmó que la compañía ferroviaria debe "mejorar su capacidad de entregar los pedidos, a través, entre otras medidas, de inversiones industriales, y tiene que crecer para optimizar su estructura de costes fijos". El presidente de la compañía rechazó que necesiten que nadie tenga que venir a salvar a Talgo, pero admitió que para participar en el despliegue de la alta velocidad en Europa del Este, "habrá que ir en alianza con fabricantes de esos países".

Respecto a la compleja operación que le llevó a convertirse en el dirigente de Talgo, Jainaga agradeció a implicación del Gobierno Central y sobre todo del consejero de Industria vasco, Mikel Jaúregui ("no voy a pedir un aplauso para él porque queda hortera", señaló), pero subrayó que Talgo "tiene solución" aunque resaltó que también sufre de un "déficit de gestión y de liderazgo".