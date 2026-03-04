¿Podremos vivir de nuestras pensiones? Natalia de Santiago, experta en finanzas, tiene la respuesta

El sistema público de pensiones en España afronta uno de sus mayores desafíos en décadas. El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población están alterando el equilibrio sobre el que se construyó el modelo. Cada vez hay más personas que cobran una prestación durante más años, mientras que el número de trabajadores en activo que sostienen el sistema crece a un ritmo mucho menor.

Este cambio demográfico no es menor. Cuando se implantaron las bases del actual sistema, la jubilación se concebía como una etapa relativamente corta de la vida. Hoy, en cambio, el retiro puede prolongarse durante más de dos décadas. Esa mayor longevidad, que es una buena noticia desde el punto de vista social y sanitario, introduce tensiones financieras que obligan a replantear cómo se financian y calculan las prestaciones futuras.

Desajuste

En este contexto, la experta en finanzas Natalia de Santiago ha puesto cifras y advertencias sobre la mesa en una entrevista concedida al pódcast Para mejorar tu SALUD, dirigido por el profesor Claudio Nieto. Allí recordó que "El sistema de pensiones español se diseñó en un momento en que las personas vivían siete años de media tras jubilarse. Hoy hablamos de más de veinte y creciendo", una afirmación que resume el desajuste estructural al que se enfrenta el modelo actual.

De Santiago subraya que, pese a las críticas habituales, España ha contado con pensiones públicas relativamente generosas en comparación con otros países europeos. "La gente ha podido vivir muy bien con las pensiones públicas. Porque nos quejamos mucho, pero España tiene unas pensiones muy buenas que no son comparables con otros países de nuestro alrededor", señala.

Cambios en el futuro

Sin embargo, la experta advierte de que esa situación podría cambiar en las próximas décadas. Según explica, la evolución de la pirámide poblacional anticipa un escenario en el que habrá más pensionistas y menos cotizantes. "La pirámide poblacional no nos ayuda, porque cada vez va a haber más gente cobrando pensiones y menos gente trabajando y pueden pasar dos cosas", afirmó. Entre las posibles soluciones apuntó a un incremento de las cotizaciones de los trabajadores en activo o, más probablemente, a un deterioro progresivo de las prestaciones. En su opinión, la segunda opción es la que previsiblemente acabará imponiéndose.

La economista recuerda que el debate no es solo político, sino también matemático. "No se van a poder mantener", sentencia en referencia al nivel actual de las pensiones si no se introducen cambios relevantes.

Inflación

A esta presión estructural se suma el efecto silencioso de la inflación. "Lo que hoy compras con 1.500 euros no será lo mismo dentro de veinte años. La inflación es un interés negativo que va restando poder adquisitivo. (…) Dejar de ajustar las pensiones a la inflación es una forma de recortarlas sin bajarlas oficialmente", explica.

Ante este panorama, De Santiago insiste en la importancia de la planificación individual. "Si cuando te jubiles vas a cobrar la mitad tienes que proponértelo muy bien para que salgan las cuentas, teniendo en cuenta que cada vez se vive más", advierte. La experta recomienda utilizar herramientas como el simulador oficial de la Seguridad Social, que permite estimar la pensión futura en función de las condiciones actuales. No obstante, también lanza una advertencia: "Cuanto más lejos esté, más probable es que varíe".

Por eso propone adoptar una visión prudente. "El sistema de pensiones habrá que modificarlo. Pero puedes empezar a planificar. Y con ese dato tienes qué pensar cuánto tienes que ahorrar para complementarlo. Por curarme en salud, le quitaría un 20% a esa pensión si te quedan años para jubilarte", concluye.