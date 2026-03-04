Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTurquíaRota MorónIris DenaMacbook NeoInditexRosalíaMeteocatPedro SánchezSant AdriàHospital Can RutiKit supervivenciaFreixenet
instagramlinkedin

Reestructuración

Acuerdo en el ERE de Pepsico: 400 despidos entre los distribuidores a bares y tiendas

Los sindicatos aceptan los ceses y firman el tercer expediente de la multinacional en España en los últimos tres años

Pepsico anuncia un ERE de 400 trabajadores para cerrar su red comercial

Archivo - Planta de PepsiCo

Archivo - Planta de PepsiCo / PEPSICO - Archivo

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pepsico ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para cerrar el expediente de regulación de empleo (ERE) que se saldará con alrededor de 400 despidos. La reestructuración supondrá finalmente el recorte del conjunto del departamento comercial encargado de la distribución a bares, restaurantes y tiendas, que representaba alrededor del 16% de los cerca de 2.500 empleados que mantiene la multinacional en España. Los centros afectados se ubican en Polinyà (Vallès Occidental), Zona Franca de Barcelona, Valencia, Alicante, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Baleares), Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Málaga.

La dirección ha decidido externalizar dicho servicio. "Pepsico continua con la transformación de su canal de distribución tradicional en España hacia un modelo de distribución indirecta, en línea con la tendencia mayoritaria del sector", se han limitado a confirmar desde la compañía. "UGT FICA, CCOO y USO han llegado a un acuerdo que mejora de forma notablemente las condiciones del último ERE y beneficia al conjunto de personas afectadas", han afirmado mediante una nota los sindicatos.

Noticias relacionadas

No es el primer despido colectivo que ejecuta Pepsico en España y durante los últimos años ya ha ido recortando su plantilla. Ya en 2023 y 2024 ejecutaron dos despidos colectivos que se saldaron con unos 600 ceses, entre ambos, según han recordado los sindicatos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
  2. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  3. El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
  4. Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
  5. La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
  6. La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: 'Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione
  7. Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
  8. El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya

Quién es quién en la guerra de Irán: los países afectados y sus aliados

Quién es quién en la guerra de Irán: los países afectados y sus aliados

PepsiCo abre en España el primer restaurante de Lay’s en el mundo con la tortilla de patata como protagonista

PepsiCo abre en España el primer restaurante de Lay’s en el mundo con la tortilla de patata como protagonista

El PP aborda con Foment del Treball la "presión fiscal" y la necesidad de mejorar las infraestructuras

El PP aborda con Foment del Treball la "presión fiscal" y la necesidad de mejorar las infraestructuras

Feijóo y Esteban retoman el contacto tras toda una legislatura de enfrentamiento entre el PP y el PNV

Feijóo y Esteban retoman el contacto tras toda una legislatura de enfrentamiento entre el PP y el PNV

Sau, Susqueda, La Baells, Foix y Boadella compuertas para liberar agua antes del episodio de lluvias

Sau, Susqueda, La Baells, Foix y Boadella compuertas para liberar agua antes del episodio de lluvias

El Talent Arena cierra con 25.000 asistentes y convierte Barcelona en "capital del talento tecnológico"

El Talent Arena cierra con 25.000 asistentes y convierte Barcelona en "capital del talento tecnológico"

Científicos descubren por qué sobreviven algunos tumores tempranos y otros los elimina el cuerpo

Científicos descubren por qué sobreviven algunos tumores tempranos y otros los elimina el cuerpo

Llegada a Omán del vuelo del Airbus A330 MRTT enviado por Defensa para evacuar españoles