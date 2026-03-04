Reestructuración
Acuerdo en el ERE de Pepsico: 400 despidos entre los distribuidores a bares y tiendas
Los sindicatos aceptan los ceses y firman el tercer expediente de la multinacional en España en los últimos tres años
Pepsico anuncia un ERE de 400 trabajadores para cerrar su red comercial
Pepsico ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para cerrar el expediente de regulación de empleo (ERE) que se saldará con alrededor de 400 despidos. La reestructuración supondrá finalmente el recorte del conjunto del departamento comercial encargado de la distribución a bares, restaurantes y tiendas, que representaba alrededor del 16% de los cerca de 2.500 empleados que mantiene la multinacional en España. Los centros afectados se ubican en Polinyà (Vallès Occidental), Zona Franca de Barcelona, Valencia, Alicante, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Baleares), Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Málaga.
La dirección ha decidido externalizar dicho servicio. "Pepsico continua con la transformación de su canal de distribución tradicional en España hacia un modelo de distribución indirecta, en línea con la tendencia mayoritaria del sector", se han limitado a confirmar desde la compañía. "UGT FICA, CCOO y USO han llegado a un acuerdo que mejora de forma notablemente las condiciones del último ERE y beneficia al conjunto de personas afectadas", han afirmado mediante una nota los sindicatos.
No es el primer despido colectivo que ejecuta Pepsico en España y durante los últimos años ya ha ido recortando su plantilla. Ya en 2023 y 2024 ejecutaron dos despidos colectivos que se saldaron con unos 600 ceses, entre ambos, según han recordado los sindicatos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
- El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
- El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
- Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
- La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
- La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: 'Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione
- Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
- El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya