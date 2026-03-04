beBartlet adopta tecnología de predicción estratégica para anticipar escenarios y hacer frente a la incertidumbre
La consultora anuncia en el Mobile World Congress una alianza con Hypermind para lograr grandes transformaciones en la Unión Europea
¿Es posible hoy anticipar escenarios en un contexto global de incertidumbre usando la tecnología, la innovación y la ciencia? ¿Podemos, con las nuevas capacidades tecnológicas, responder por anticipado a preguntas como si triunfaría una moción de censura contra Ursula Von der Leyen, o sobre si se aprobarán los presupuestos en Catalunya, o, por ejemplo, saber quién será el próximo presidente del Gobierno en Francia o España?
En opinión de Adrian Jofre Bosch, socio y presidente de la consultora beBartlet, la respuesta a esta pregunta es afirmativa: "Hoy es posible emplear la tecnología para una mejor estrategia y para anticipar escenarios". Así lo ha afirmado en el marco del Mobile World Congress, un evento de alcance global que beBartlet ha aprovechado para anunciar una alianza exclusiva junto a Emile Servan-Schreiber con Hypermind para todo el mercado europeo aplicando la tecnología de los mercados de predicción a la consultoría estratégica.
"En el MWC hemos compartido con la ministra Diana Morantnuestras nuevas capacidades estratégicas, que ya han empezado a usar con nosotros empresas de referencia internacional", ha señalado Jofre. Así, en el evento celebrado durante el congreso se ha dado a conocer la experiencia del ministerio de Defensa sueco, que ya usa la misma tecnología que ahora adoptará beBartlet y que se pondrá a disposición de empresas y organizaciones de toda la Unión Europea.
“Este es el panel más europeo que vamos a tener en el Mobile”, explicó en el mismo acto Jesús Herrero Poza, director general de Red.es. “Tecnología francesa, aplicada en Suecia y que va a desarrollarse en España”, subrayó, tras rematar que “estos son los proyectos que cambian Europa”. “Si tenemos una visión del mundo y no somos capaces de implantarla con desarrollo y con empresas, la visión europea, que es la mejor, no va a salir adelante”, concluyó el director general de Red.es.
Además de Jofre, han participado esta semana en el MWC, los también socios de beBartlet, Nacho Corredor y Jaume Ríos, que lidera el equipo en crecimiento de la consultora en Barcelona. Junto a ellos han estado Marc Berruezo, liderando beBartlet Intelligence en todo el mercado europeo, y Paloma Torres, directora de tecnologías emergentes en la firma. "Un buen trabajo en equipo que suma también una tecnología europea, una vocación global, una ambición generacional y el conocimiento a disposición de nuestros clientes como principal palanca para impulsar las grandes transformaciones en un contexto de incertidumbres políticas y económicas. El mundo no se cambia con intuiciones. Se cambia y, sobre todo, se lidera con el mejor conocimiento al servicio de buenas estrategias", ha concluido el presidente de la consultora.
- La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
- El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
- El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
- Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
- La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
- La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: 'Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione
- Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
- El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya