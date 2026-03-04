beBartlet adopta tecnología de predicción estratégica para anticipar escenarios y hacer frente a la incertidumbre

¿Es posible hoy anticipar escenarios en un contexto global de incertidumbre usando la tecnología, la innovación y la ciencia? ¿Podemos, con las nuevas capacidades tecnológicas, responder por anticipado a preguntas como si triunfaría una moción de censura contra Ursula Von der Leyen, o sobre si se aprobarán los presupuestos en Catalunya, o, por ejemplo, saber quién será el próximo presidente del Gobierno en Francia o España?

En opinión de Adrian Jofre Bosch, socio y presidente de la consultora beBartlet, la respuesta a esta pregunta es afirmativa: "Hoy es posible emplear la tecnología para una mejor estrategia y para anticipar escenarios". Así lo ha afirmado en el marco del Mobile World Congress, un evento de alcance global que beBartlet ha aprovechado para anunciar una alianza exclusiva junto a Emile Servan-Schreiber con Hypermind para todo el mercado europeo aplicando la tecnología de los mercados de predicción a la consultoría estratégica.

"En el MWC hemos compartido con la ministra Diana Morantnuestras nuevas capacidades estratégicas, que ya han empezado a usar con nosotros empresas de referencia internacional", ha señalado Jofre. Así, en el evento celebrado durante el congreso se ha dado a conocer la experiencia del ministerio de Defensa sueco, que ya usa la misma tecnología que ahora adoptará beBartlet y que se pondrá a disposición de empresas y organizaciones de toda la Unión Europea.

“Este es el panel más europeo que vamos a tener en el Mobile”, explicó en el mismo acto Jesús Herrero Poza, director general de Red.es. “Tecnología francesa, aplicada en Suecia y que va a desarrollarse en España”, subrayó, tras rematar que “estos son los proyectos que cambian Europa”. “Si tenemos una visión del mundo y no somos capaces de implantarla con desarrollo y con empresas, la visión europea, que es la mejor, no va a salir adelante”, concluyó el director general de Red.es.

Además de Jofre, han participado esta semana en el MWC, los también socios de beBartlet, Nacho Corredor y Jaume Ríos, que lidera el equipo en crecimiento de la consultora en Barcelona. Junto a ellos han estado Marc Berruezo, liderando beBartlet Intelligence en todo el mercado europeo, y Paloma Torres, directora de tecnologías emergentes en la firma. "Un buen trabajo en equipo que suma también una tecnología europea, una vocación global, una ambición generacional y el conocimiento a disposición de nuestros clientes como principal palanca para impulsar las grandes transformaciones en un contexto de incertidumbres políticas y económicas. El mundo no se cambia con intuiciones. Se cambia y, sobre todo, se lidera con el mejor conocimiento al servicio de buenas estrategias", ha concluido el presidente de la consultora.