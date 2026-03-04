Así se está aplicando la IA en Catalunya, según las ‘startups’ que se exhiben en el Mobile

Empieza a no ser raro ver, dentro del Mobile World Congress, drones, coches o robots humanoides. Lo que no es tan habitual es que alguien plante allí una cinta de correr. Es la forma que ha encontrado la ‘startup’ catalana Ephion Health para captar la atención del visitante que pase por el ‘stand’ de la Mobile World Capital, fundación que, a través de su programa de aceleración The Collider, ayudó a esta empresa catalana a dar forma y tirar hacia adelante su propuesta: una tecnología creada en Eurecat en colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu y el Institut de Recerca de Sant Pau para recoger información del andar de una persona y determinar su estado de salud. Así han logrado caracterizar, con una precisión del 91%, la progresión de enfermedades como la Distrofia Muscular de Duchenne.

Algunos metros más allá, en el ‘stand’ de Acció, Agrikola ha optado por exhibir su robot autónomo capaz de rociar un campo con luz ultravioleta-C y, aplicando también IA, sustituir los fungicidas químicos. Y, en la misma área, Momentum Analytics presenta a Atenea, una plataforma activable en una tablet o un reloj inteligente diseñada para hacer compañía a personas mayores o en situación de soledad no deseada: de nuevo mediante IA, la ‘app’ es capaz de reconocer la voz de su interlocutor, responder, alertar cuando detecte situaciones de riesgo…

No es casualidad que todas se apoyen en la inteligencia artificial. Lo afirmó rotundamente Pere Duran, director del 4YFN, en una entrevista con EL PERIÓDICO y refrendó la idea al inaugurar oficialmente la duodécima edición del evento: “Vamos a ver la increíble capacidad de comercialización de la Inteligencia Artificial (IA) de las ‘startups’, es el año de ver la IA en acción en el 4YFN”, prometió Pere Duran, director del evento. Según los datos que maneja, el 56% de las empresas expuestas ya trabajan sobre esta tecnología, el porcentaje más alto registrado hasta la fecha.

La zona para emprendedores, 'startups' e inversores del Mobile World Congress, el 4 Years From Now (4YFN), en la edición de 2026 / ZOWY VOETEN / EPC

Entre las catalanas, es fácil confirmar la tendencia. Hay ejemplos en todas las organizaciones que han traído ‘startups’ a este foro. Arkeobots o AiMA (vienen de la mano de Biocat) también se han propuesto acompañar a personas dependientes bien para combatir su soledad con un compañero robot, la primera, bien con un asistente virtual que mejore el cuidado de la gente mayor con condiciones crónicas, la segunda. Mica Eco (Barcelona Activa) utiliza la IA para medir el consumo de agua en tiempo real en los distintos puntos de una casa y así gestionar situaciones a distancia. Y Safe Hands (también Barcelona Activa), para detectar contaminación bacteriana y verificar la higiene de las manos en cosa de segundos. Piensan en hospitales o empresas alimentarias.

ByNeural (UPC) es una plataforma para comercio electrónico que crea asistentes inteligentes y proactivos capaces de anticiparse a las necesidades del cliente de forma autónoma. WardUs (UB) está desarrollando una ‘app’ pensada en clave de seguridad ciudadana que genera alertas en tiempo real de, por ejemplo, incidencias que haya en el municipio o accidentes que requieran de ayuda. OriginU (UPF) propone utilizar el reconocimiento facial como herramienta de análisis del fenotipo de una cara y así obtener información de la ascendencia ancestral y genética de esa persona, esquivando otras fórmulas más caras, invasivas e imprecisas. Nova (UAB) es la idea de un estudiante que se plantea convertir los perros-robots que tanta fama están tomando últimamente en guardianes de la seguridad de una casa.

Y la cosa sigue: Artefacto 41 (Tech Barcelona) se ha propuesto precisamente ayudar a las empresas a adoptar la IA; AllPriv (Barcelona & Madrid Health Hub) ha desarrollado un sistema para proteger a los dispositivos médicos de ciberataques, y Lane Patrol aspira a mejorar la infraestructura urbana para los ciclistas con su plataforma. Esta última viene de la mano del Barcelona Supercomputing Center (BSC), que acompaña a otra quincena de 'startups' de tecnología más que puntera.

"El año pasado, prácticamente la mitad de los fondos [que se invirtieron en 'startups'] acabaron en empresas basadas en IA: esto es muchísimo", destacó Pere Duran en su presentación, para subrayar que, pese a los tambores de burbuja "la oportunidad es increíble". Y Barcelona está ganando enteros a toda velocidad: es, sin ir más lejos, la tercera ciudad del mundo que más dinero extranjero capta para proyectos relacionados con la IA, según el último balance anual de Acció, por detrás de Londres y Singapur.