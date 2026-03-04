Trabajo
Juanma Lorente, abogado laboralista, advierte sobre las vacaciones: "Esto es un motivo de despido disciplinario sin indemnización"
Un gesto impulsivo ante la cancelación de tus vacaciones puede tener consecuencias laborales graves
Juanma Lorente, abogado, avisa del despido procedente 'silencioso': “Te están despidiendo sin que te des cuenta”
Tener las vacaciones cerradas desde enero no significa que estés blindado si la empresa decide cambiarlas en el último momento. El abogado laboralista Juanma Lorente lanza una advertencia clara en uno de sus vídeos: "Esto es un motivo de despido sin indemnización y además si demandas es muy difícil ganar en el juzgado". Y lo dice pensando en una situación muy concreta que, según explica, se repite más de lo que parece.
El error que puede salir muy caro
Imagina que tienes tus vacaciones fijadas en junio. Viaje reservado, hotel pagado y planes cerrados. Un mes antes, la empresa te comunica que necesita cancelar tus vacaciones porque ha surgido un problema.
La reacción más común es pensar que, si ya estaban aprobadas, puedes irte igualmente. Pero ahí está el riesgo.
“Si te vas, la empresa te puede despedir sin indemnización por incomparecencia en el trabajo”, explica el abogado. Es decir, si decides no acudir a tu puesto pese a la orden empresarial, podrían considerarlo una ausencia injustificada.
La clave no es irse… es demandar
Según Lorente, muchas personas "caen en la trampa de la empresa y lo hacen mal y se equivocan". El impulso de mantener el viaje puede terminar en un despido disciplinario sin derecho a indemnización.
Lo que recomienda es actuar de otra manera: "Lo que habrá que hacer será al día siguiente que te cancela las vacaciones, demandar", señala.
Y añade que en ese procedimiento judicial "seguramente lo vas a ganar y vas a poder irte", pero siempre que se haya iniciado la vía legal correspondiente.
Por qué irse sin más puede salir mal
El mensaje del abogado es tajante: "Si no demandas y no haces caso a la empresa y te vas, que sepas que te quedas sin indemnización y esto es así".
Es decir, aunque el cambio de vacaciones pueda parecer injusto, desobedecer sin acudir antes al juzgado coloca al trabajador en una posición muy débil.
La empresa podría alegar abandono o ausencia injustificada, lo que abre la puerta al despido disciplinario.
Una advertencia antes de tomar decisiones
Lorente insiste en que este tipo de situaciones generan enfado y frustración, pero advierte de que actuar por impulso puede tener consecuencias graves. "Así que ten cuidadito con esto", concluye.
Porque, aunque parezca increíble, unas vacaciones canceladas a última hora pueden acabar convirtiéndose en un despido sin indemnización si no se actúa correctamente.
