Catalunya se juega hasta 2.500 millones de euros en ventas a los países que rodean Irán

Las empresas catalanas se juegan hasta 2.500 millones de euros al año en ventas con la guerra que azota Irán y distintos países de Oriente Próximo. Para ponerlo en perspectiva, el comercio con Estados Unidos representa alrededor de 4.500 millones de euros anuales en exportaciones. Si bien las relaciones comerciales entre Catalunya e Irán son débiles, la escalada del conflicto más allá de la república islámica a múltiples países de la región acentúa el riesgo. Y es que el peso de economías como Israel, Emiratos Árabes y Arabia Saudí en la balanza comercial catalana ha ido creciendo durante los últimos años.

A medida que las acciones bélicas fueron saliendo del perímetro del país persa, el riesgo para la economía catalana ha ido creciendo. La principal afectación y que mayor impacto se espera que tenga es el encarecimiento de los precios del petróleo y el gas. En la costa de Irán está ubicado el estrecho de Ormuz, uno de los principales pasos marítimos que inyectan petróleo desde Asia hasta Europa. De hecho, el Gobierno ya está monitorizando el precio de los carburantes y no descarta tratar de introducir algún tipo de control sobre los mismos.

A expensas de concretar la factura que ese encarecimiento de la energía supondrá para las empresas catalanas, hay una lista de corporaciones a las que la escalada bélica impacta directamente en sus balances. Son un total 2.141 corporaciones catalanas dadas de alta en el registro de exportadoras regulares a economías de Oriente Próximo, según cifras divulgadas este miércoles por la agencia de promoción internacional de la Generalitat, Acció.

Esas algo más de 2.000 empresas mandó al extranjero el 2% de todos los bienes y servicios que exportaron las empresas catalanas a lo largo de 2025. Los principales productos vendidos son perfumería y cosmética (16% del total), maquinaria (10%), material eléctrico (6,2%), plásticos (5,7%), combustibles (5,3%) y productos farmacéuticos (5,2%).

Emiratos Árabes compra y Arabia Saudí vende

Emiratos Árabes es el país que más compra a Catalunya y Arabia Saudí el que más vende, si bien se reparten ambos el primer y segundo puesto, respectivamente. Las empresas catalanas compraron un total de 1.622,3 millones de euros en 2025 a las economías de Oriente Próximo. Israel es otra economía de peso en la balanza comercial catalana, que compra cada año 560 millones de euros en productos y vende 232 millones de euros.