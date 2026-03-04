La Síndica de Greuges choca con la Generalitat por vetar que los interinos vuelvan a presentarse a otra plaza similar

La Síndica de Greuges ha censurado a la Generalitat de Catalunya por impedir a los trabajadores interinos que vuelvan a presentarse a otra plaza temporal si vienen de ocupar ya una en la misma subdirección y de la misma índole. La administración catalana ha divulgado un criterio técnico interno que excluye a los trabajadores temporales de parte de las bolsas de contratación si estos acaban de cubrir una vacante. El objetivo de la medida es evitar que se vuelva a cronificar la temporalidad, que ha derivado en múltiples reprimendas de la justicia europea contra España y una larga conflictividad laboral que tras la última ley ha ido remitiendo. Y la Generalitat considera coherente que si Europa ha censurado a España por permitir a interinos perpetuarse en una misma plaza, la administración restrinja que los nuevos interinos puedan volver a postular para la misma plaza que venían ocupando.

Desde 2021, impera una ley que prohibe que un interino ocupe durante más de tres años una misma plaza. Esta fue una medida que pactó en su día el otrora ministro de Función Pública, Miquel Iceta, con CCOO y UGT para evitar que se fueran creando grandes bolsas de interinos. Una práctica hasta entonces habitual y que había provocado que hubiera miles de personas con una plaza teóricamente temporal pero que llevaban décadas ocupándola. En toda España se regularizaron más de 320.000 plazas ocupadas por interinos de larga duración.

Ahora la Generalitat de Catalunya, como el resto de autonomías y municipios, ha ido reestructurando sus departamentos para reducir los porcentajes de temporalidad y adaptarse a los nuevos mecanismos que pretenden que no vuelvan a dispararse. Más del 30% de los empleados de los servicios autonómicos llegaron a estar como eventuales y el objetivo que se han marcado las instituciones públicas es no superar el 8%.

Uno de estos mecanismos es cesar de manera automática a un interino antes de que supere los tres años en la misma plaza, con la obligación de indemnizarle. Y para evitar que esa persona pueda luego, a renglón seguido, postular para la misma plaza u otra dentro de la misma unidad de corte similar y alargar así su relación con la administración, la Generalitat ha decidido restringírselo.

"Sin base normativa"

"No hay ninguna base normativa vigente que permita excluir estas personas de la participación en ofertas temporales, aunque haya coincidencia funcional u orgánica con el lugar que ocupaban anteriormente. Por lo tanto, entiende que las instrucciones internas no pueden traducirse en un veto generalizado al acceso a la ocupación temporal de las personas que se han quedado sin plaza por haber superado el plazo legal de tres años", ha afirmado el organismo este miércoles a través de un comunicado.

La Sindica ha insistido en que la obligación de la Generalitat y del resto de administraciones públicas es ir convocando las ofertas de empleo público para cubrir a la mayor brevedad posibles las vacantes y así evitar la necesidad de tener que recurrir a interinos para que alguien preste el servicio mientras transucurre la oposición. "La lucha contra el abuso de la temporalidad no puede hacerse a costa de los derechos de los trabajadores públicos ni mediante medidas restrictivas que no tienen cobertura legal", ha concluido la organización presidida por Esther Giménez-Salinas.