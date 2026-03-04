El Govern urge a Aena a comprar un 25% de los terrenos necesarios para compensar la ampliación del aeropuerto de Barcelona

La Generalitat y Aena tratan de avanzar en busca de la cuadratura del círculo perfecto que les permita obtener la ansiada luz verde de Bruselas para abordar la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat. La receta necesaria para convencer a la Comisión Europea supone un complejo engranaje que incluye todo tipo de medidas y variables. Pero en este plan general, existe una idea clave compartida entre el gestor aeroportuario y el seno del Govern catalán: es indispensable demostrar a Europa que la mejora de los humedales que colindan con el aeródromo barcelonés ya está en marcha.

Para evidenciarlo, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica pretende ir más lejos de lo que reclama Bruselas y considera conveniente que Aena empiece a comprar terrenos degradados en el delta para restaurarlos y convertirlos en lagunas. En un principio, la conselleria estaba dispuesta a que fuese la Generalitat quien realizase la adquisición o expropiación de algunos espacios. Pero este proceso, para la Administración, es mucho más complicado de abordar que para una empresa semipública como Aena.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación de los espacios naturales cercanos al aeropuerto.

La operación que tienen en mente los dirigentes de Territori no consiste en una gran compra, cuyo turno llegaría una vez el proyecto de ampliación tenga el visto bueno comunitario, sino en alguna adquisición pequeña y más bien simbólica, aproximadamente del 25% de todas las hectáreas a renaturalizar, para mostrar la implicación de las partes interesadas en contrarrestar las consecuencias ambientales del alargamiento de la tercera pista. Las conversaciones entre Aena y el Govern son fluidas y están en marcha desde hace meses, pero de momento, el plan no se ha podido completar. Además, es la primera vez que se está trabajando conjuntamente en la estrategia de cara a Europa.

Párking que Aena prevé tener renaturalizado a finales de 2027. / Jordi Otix

¿Qué responde el gestor aeroportuario ante la insistencia informal de la Generalitat? Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Aena no descarta afrontar la adquisición de algún terreno antes del aval de Europa, pero no lo interpreta como una prioridad y se centra, antes, en las obras de desmantelamiento de los antiguos párkings de buses y taxis para dejar paso a la naturaleza. En la carta de emplazamiento que la Comisión trasladó a España en 2021 por el declive de los espacios naturales deltaicos se exige literalmente la demolición de estos aparcamientos.

Otras demandas

El escrito pedía también ampliar el perímetro de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), un cometido que dejó listo el Ejecutivo liderado por Pere Aragonès justo antes de que terminara su mandato. Ahora, casi dos años después, según ha podido confirmar este diario, Europa ya ha aceptado oficialmente toda la documentación y ha incluido en su inventario la ZEPA ampliada desde hace pocas semanas. Además de la restauración de los párkings y la ampliación del área protegida, también se reclama una fórmula efectiva para asegurar la buena gestión de las lagunas.

Para cumplir con este tercer aspecto, la Generalitat prepara para este 2026 un borrador de plan de gestión del delta, que se debe consensuar con agricultores y conservacionistas y que aún está lejos de aprobarse de manera definitiva. Aun así, algunas voces plantean que este documento, que ha de regir cómo se garantiza la protección del delta, no es una condición imprescindible jurídicamente para dar carpetazo al expediente abierto.

Pero pese a este punto de vista, los dirigentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica consideran necesario redactarlo igualmente. De hecho, sobre la infracción abierta, fuentes conocedoras del caso señalan de forma taxativa que, más pronto que tarde, con las acciones que se están llevando a cabo, el expediente quedará finiquitado.

Imagen de la Zona de Especial Protección para Aves del Delta del Llobregat en Barcelona.

Para que todas las piezas del puzle encajen, Territori trabaja en una doble vía en todo lo que tiene que ver con la ampliación del aeropuerto. Por una parte, está el asunto de las compensaciones ambientales acordadas en junio, que se concretarán en la compra de unas 270 hectáreas a restaurar –el Govern, convencido de que existen espacios suficientes para llegar a esta cantidad de terrenos, pide a Aena que adquiera una parte, este posible 25%, antes de tener el visto bueno europeo– en la zona del norte de la terminal T1. Esta parte cuenta con el apoyo de la secretaría que dirige Jordi Sargatal, mientras que la vertiente aeroportuaria está en manos de Manel Nadal y los responsables de Aeroports de Catalunya.

Apoyo de la consultora Arcadis

Todos ellos se apoyan desde noviembre del año pasado en Arcadis, una consultora fundada en Países Bajos, especializada y con experiencia europea, que les asesora sobre cómo abordar dichas compensaciones ambientales. Se trata de una compañía internacional de ingeniería y sostenibilidad que ganó el concurso público lanzado en verano y cuenta con más de 36.000 empleados en más de 30 países.

Desde noviembre, la firma, aún en fase inicial, analiza concienzudamente toda la documentación relativa a la ampliación y se enfoca sobre todo en la carta de emplazamiento de la Comisión Europea. La consultora ha abierto diálogo con todos los agentes implicados, incluidas entidades locales, antes de redactar un informe, que marcará el camino a seguir. Aena también está muy pendiente de las conclusiones a las que llegue Arcadis a la hora de decidir si opta o no por comprar hectáreas a restaurar de forma anticipada como pide el Govern.