¿Cuándo subirá la gasolina? La OCU ya ha puesto fecha

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido un comunicado aclarando algunas dudas sobre la incertidumbre de las subidas de precio del combustible, que algunos usuarios ya están empezando a notar.

Muchos piensan que los aumentos del precio de la gasolina y gasóleo responden al actual conflicto armado de Oriente Medio entre los Estados Unidos e Israel contra Irán.

El precio del crudo es la clave

Sin embargo, esta organización ha aclarado que esta subida no se debe a este conflicto bélico con Irán, sino a subidas previas del petróleo Brent.

El crudo Brent es un tipo de petróleo extraído del Mar del Norte y es ligero y dulce, lo que significa que tiene baja densidad y bajo contenido de azufre. Estas dos características facilitan su refinado para obtener gasolina, diésel y queroseno.

Brent es una de las principales referencias internacionales del precio del petróleo, junto con West Texas Intermediate (WTI) en los EEUU y el Dubai/Oman en Asia.

Los nuevos precios se acercan a la fecha prevista

Así mismo, ha habido una reciente subida del precio del petróleo Brent, situado actualmente en torno a los 82 dólares (unos 70,5 €) por barril, según explica la OCU. Sin embargo, esta subida aún no se ha trasladado de forma significativa a los precios de los carburantes en España.

Pese a la incertidumbre, la organización considera una subida de entre 8 y 10 céntimos por litro en unas dos semanas, y aunque prevé que sea un impacto gradual.

Efecto cohete-pluma

Este cálculo se basa en el conocido efecto cohete-pluma. Esta teoría se utiliza para describir la asimetría de los movimientos de los precios del combustible. Cuando el barril Brent sube de precio, el combustible también lo hace rápidamente (como un cohete), pero cuando este baja, el coste de los carburantes bajan mucho más lentamente, cayendo como una pluma.

No obstante, el impacto final de los precios “depende de la magnitud y estabilidad de la subida, así como de factores geopolíticos y financieros”, según la nota de la OCU.

¿Cuánto paga el consumidor actualmente?

Por ahora, el precio del combustible apenas ha variado. Según la OCU, teniendo en cuenta el actual conflicto en Oriente Medio, la gasolina se situaba en 1,4712 €/litro y, una semana después, subió hasta el 1,4842 €/litro. El gasóleo estaba en torno a 1,4232 €/litro y siete días después incrementó al 1,4387 €/litro.

Tal y como insiste la organización, estas cifras no responden a la tensión reciente en Irán, sino a un encarecimiento previo del crudo Brent.

Tomando como base sucesos anteriores similares, la OCU calcula que el efecto de la guerra actual podría trasladarse al consumidor en unos 15 días. Y pone de ejemplo el inicio de la guerra de Ucrania, cuando "la subida llegó a las estaciones de servicio en apenas diez días, impulsada por una escalada continuada del precio del barril".

Pero, "con los niveles actuales y sin un repunte sostenido", la organización de consumidores ve más probable "un impacto gradual, cercano a dos semanas".

La OCU comunica que seguirá de cerca “la evolución de los precios para asegurar que se respeten los derechos de los consumidores, la normativa vigente y el acceso a productos esenciales en condiciones justas, seguras y sostenibles”.