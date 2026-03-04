La farmacéutica catalana Labiana, que facturó 39 millones en el primer semestre de 2025, adelanta un cierre anual "con crecimiento en todas sus variables"

Labiana Pharmaceuticals, farmacéutica catalana con sede en Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) centrada tanto en salud humana como animal, prevé cerrar el ejercicio de 2025 igualando el ritmo de crecimiento en todas sus variables del primer semestre. La cotizada en el mercado alternativo BME Growth, que emplea a 360 trabajadores solo en Catalunya y facturó 39 millones en la primera mitad del año anterior, relaciona estas “previsiones optimistas” con el buen desempeño de sus ventas y del margen de beneficio (ebitda).

Así lo ha trasladado hoy el CEO de Labiana, Manuel Ramos, que, a la espera de poder compartir los resultados definitivos el 21 de abril, ha atendido a los medios en su sede para explicar los planes de negocio a futuro y su estado financiero.

Refinanciación para ganar estabilidad

Y es que hace tan solo dos semanas, Labiana formalizó una financiación sindicada de 37 millones liderada por Deutsche Bank, junto con Institut Català de Finances (ICF), Andorra Banc Agrícol Reig, CaixaBank y Banco Santander. "Está avanzando a buen ritmo y preveemos cerrarla el próximo 19 de abril tras cumplir con los requisitos técnicos" ha subrayado Ramos.

Tal y como explicó entonces en un comunicado de prensa, la operación de refinanciación y simplificación de la deuda existente —que en junio de 2025 se sitúa en 32,2 millones— sustituye a la financiación que mantenía con Miralta Bank y Blantyre, un esquema de financiación alternativa más costoso e inestable. Con ello, la compañía prevé reforzar su liquidez y ganar margen para abordar inversiones y crecimiento.

Esta refinanciación se acompaña de una ampliación de capital de hasta 5,07 millones de euros, mediante la emisión de nuevas acciones con derecho de suscripción preferente, por la que los actuales accionistas tendrán prioridad para comprar los nuevos títulos y mantener su peso en la compañía si lo desean. “Básicamente, con esta ronda cubriremos la inversión de 2 millones de euros que destinamos en 2025 a maquinaria, y los otros dos que prevemos invertir en 2026”, ha explicado el CEO. La compañía prevé destinarlos a adaptar la fabricación a la nueva normativa en inyectables, ampliar su capacidad de producción y reducir costes.

Producción y expansión internacional

Actualmente, la farmacéutica cuenta con dos plantas de producción en España. La primera, situada en Terrassa (Barcelona), posee un área industrial de 9.000 m² y está especializada en la fabricación de productos veterinarios, área que supone el 48,3% de su negocio. Allí trabajan 192 personas. La segunda, en Corbera de Llobregat, ocupa 8.000 metros cuadrados, emplea a 185 trabajadores y se centra en la producción de medicamentos para humanos, que representa la otra mitad de su actividad.

El 80% de la producción de ambas plantas se exporta al exterior, lo que le permite tener presencia en más de 150 mercados, entre los que destacan Canadá, el norte de África y algunos países del sudeste asiático. Ramos señala que uno de sus objetivos es entrar en China y “poder registrar nuestras formulaciones de fosfomicina en el país, aunque es complejo”.

Precisamente, la fosfomicina, un activo utilizado para tratar infecciones urinarias, es uno de los productos estrella de su vademécum propio, que en su conjunto aporta casi un 33% de los ingresos totales de Labiana y reúne hasta 50 productos distintos.

Sin embargo, la producción a terceros (CDMO) representa la mayor parte de su negocio (un 67%). Actualmente cuenta con una cartera de 40 clientes, entre los que se encuentran algunas de las principales compañías globales del sector. “Nuestro objetivo, en los próximos años, es aumentar el número de medicamentos que fabricamos para cada uno y expandirnos hacia nuevos actores”, concluye Ramos.

Fundada en 1958, Labiana cuenta con cuatro filiales operativas, 464 empleados, seis plantas de fabricación (Serbia y España). Desde 1980 hasta 1999, la farmacéutica formó parte del gigante químico alemán BASF convirtiéndose en BASF Labiana, periodo durante el cual desarrolló los inyectables vitamínicos que la convirtieron en una de las principales fábricas de inyectables veterinarios de Europa. En 2019, compró la serbia Veterinarski Zavod Subotica, especializada en vacunas veterinarias, y la turca Zoleant Pharmaceuticals, centrada en genéricos y aditivos para piensos.