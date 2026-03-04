El fabricante de galletas Lotus aprovecha la popularidad de su marca Biscoff y eleva las ventas un 10%

Han sido las galletas de moda en 2025, hasta el punto de que con ellas se han producido helados, cremas untables, sándwiches rellenos de vainilla o chocolate, tabletas de chocolate con trozos de este dulce y 'toppings' para condimentar o acompañar postres. Se han viralizado en las redes sociales como ingrediente de una popular tarta casera de queso de fácil ejecución. Por todo ello, y porque en algunos países como Estados Unidos, Biscoff han sido la marca con mayor crecimiento del país, el grupo belga Lotus Bakeries ha elevado un 10% sus ventas en el pasado ejercicio, hasta alcanzar los 1.355 millones de euros, según ha informado la multinacional en un comunicado.

"El de 2025 ha sido un año decisivo para Lotus Bakeries: hemos acelerado nuestro crecimiento en dos dígitos, ampliado la producción de Biscoff a tres continentes y reforzado nuestras alianzas estratégicas, sentando las bases para convertir nuestras marcas en referentes verdaderamente globales", ha subrayado Jan Boone, director general de la compañía nacida en 1932 en la localidad de Lembeke. De cara a 2026, la empresa ha anunciado su intención de reforzar sus inversiones en capacidad como prioridad en la estrategia de asignación de capital. Para el periodo 2026-2027, prevé invertir aproximadamente 250 millones de euros en gastos de capital, ligeramente por encima de los 240 millones invertidos en 2024 y 2025.

En concreto, el ejercicio pasado, el resultado bruto de explotación (ebitda) alcanzó los 273 millones de euros, un 20,2% sobre las ventas, mientras que el resultado operativo (ebit) se situó en 232 millones de euros (17,2% sobre ventas). La compañía destaca que ambos indicadores crecieron más de un 12%, superando el ritmo de aumento de los ingresos y mostrando la fortaleza estructural del modelo de negocio.

Expansión y cambio de logo

Además de convertirse en la marca de más rápido crecimiento en Estados Unidos, tanto en sus galletas como en la crema untable, Biscoff ha registrado un crecimiento orgánico del 13% y 670 millones de euros en ventas, lo que representa el 57% de los ingresos de la marca. Se ha implantado con fuerza en Europa (en España entre otros países, pero también en Italia, Polonia y Portugal) y en mercados como Canadá, México y Turquía

La compañía culminó en 2025 su transición hacia una identidad global unificada con la introducción del grabado 'Biscoff' en las galletas, que ha sustituido definitivamente al histórico grabado 'Lotus', con el que se conocía desde los años 90, cuando, envuelta individualmente, se servía en Bélgica como acompañamiento del café o del té. En España, lleva también dos décadas con una importante presencia en la hostelería.

Galleta Biscoff / LOTUS BAKERIES

El área Lotus Natural Foods, dedicada a los snacks y las barritas energéticas, cerró el año con un crecimiento superior al 15% y 300 millones de euros en ingresos, lo que representa el 25% de los ingresos de marca del grupo. La expansión internacional de sus marcas continuó con fuerza en Estados Unidos y Canadá con BEAR, así como en Francia, España, Países Bajos, Bélgica, Suiza y República Checa con Nakd, TREK y Kiddylicious.