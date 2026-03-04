La catalana Biorce, mejor 'startup' del Mobile World Congress 2026

Nueva medalla para el ecosistema emprendedor de Catalunya. La mejor 'startup' del 4 Years From Now (4YFN) y, por definición, del Mobile World Congress (MWC) 2026, es una empresa de Barcelona. Biorce ha ganado este miércoles la competición que la encumbra como tal. Se trata de los 4YFN Awards, un certamen al que se inscriben cientos de empresas, entre las que GSMA –organizadora del congreso– elige 20 para que asistan y se exhiban en la feria. Allí es donde se acabará seleccionando a las cinco finalistas. Este año, de estas cinco, tres eran catalanas, otra muestra del músculo que está ganando la industria tecnológica en la comunidad.

Finalmente, Biorce se ha impuesto a la china Dr. Scrap, a la paquistaní ConnectHear, y a las vecinas Dost y NeuralTrust. Lo ha hecho tras contar José Faria, su director tecnológico, a un jurado de reputados inversores y expertos emprendedores que todo empezó tras el fallecimiento del padre del cofundador y consejero delegado de la empresa, Pedro Coelho. Él mismo explicó a EL PERIÓDICO hace unos meses que por aquel entonces acababa de vender su empresa y tenía capital, tiempo y energía suficiente como para embarcarse en un proyecto que creía que podía cambiar mucho el panorama médico y la industria farmacéutica.

Básicamente, Coelho detectó con la enfermedad de su padre que los ensayos clínicos son un proceso completamente fragmentado y que una herramienta como la inteligencia artificial (IA) podía aportar mucho ahí. De aquella reflexión nació Biorce y su producto estrella, la plataforma Aika. Es una solución diseñada para gestionar un ensayo clínico de principio a fin. Hoy se ocupa de cierta parte del proceso de documentación, pero tendría que poder llegar a procesar los datos de los que disponga el científico, así como de proponerle formato, muestra ideal, hospitales donde llevarlo a cabo, costes, fechas, comparativa de resultados, informe final...

"Es una plataforma que permite dar más tiempo a los pacientes y recortar el tiempo de llegada al mercado [de un fármaco o tratamiento]", ha sintetizado Faria en su presentación este miércoles en el 4YFN. También aquí ha explicado que acaban de cerrar una ronda de inversión de más de 50 millones de dólares (con lo que llevan 60 millones captados del capital riesgo en menos de dos años), y que tienen un total de 80 empleados repartidos entre dos oficinas en Barcelona y Nueva York.

Asimismo, el director tecnológico de Biorce ha avanzado que están ultimando la apertura de un 'hub' en Texas que tiene mucho que ver con su foco en crecer en Estados Unidos. O que ya tienen entre 10 y 30 clientes. Entre ellos figura mínimo una de las grandes farmacéuticas españolas, según contó el consejero delegado de la 'startup' a EL PERIÓDICO. De acuerdo con las previsiones de cierre de año que ofreció Coelho en esta entrevista, Biorce debe estar facturando ya en torno a 12 millones de euros anuales.