Esta es una de las carreras mejor pagadas en España: 40.000 euros y 88% de inserción laboral

Elegir qué estudiar no es solo una decisión académica: es, en muchos casos, una apuesta que puede condicionar toda una trayectoria profesional. Y es que, la carrera universitaria marca el tipo de oportunidades laborales, el nivel salarial y hasta la estabilidad futura. Aunque siempre existen giros y segundas oportunidades, lo cierto es que la formación inicial suele abrir —o cerrar— determinadas puertas en el mercado de trabajo.

Sin embargo, no todos los jóvenes tienen clara su vocación cuando llega el momento de rellenar la preinscripción universitaria. A los 17 o 18 años, decidir a qué dedicarse el resto de la vida no resulta sencillo. Ante esa falta de certeza, muchos optan por guiarse por criterios prácticos: estadísticas de empleabilidad, estudios sobre salarios medios o rankings de titulaciones con más salidas profesionales.

En los últimos años, los informes sobre inserción laboral se han convertido en una brújula para miles de estudiantes y familias. Las carreras vinculadas a la ingeniería, la tecnología y la digitalización suelen encabezar estos listados, impulsadas por la transformación empresarial y la necesidad de perfiles cualificados. Dentro de este grupo, hay una titulación que destaca especialmente por sus cifras de empleo y retribución.

Ingeniería de Organización Industrial

Se trata de la Ingeniería de Organización Industrial, una carrera que, según un estudio elaborado por la Fundación BBVA junto con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), figura como la titulación tecnológica con mayor grado de inserción laboral en España y la cuarta a nivel general entre todas las carreras analizadas. El informe refleja que el 88,5% de sus graduados están dados de alta en la Seguridad Social, un indicador claro de acceso al mercado laboral. Además, el 89,6% cotiza en un grupo profesional que exige formación universitaria, lo que apunta a que la mayoría desempeña puestos acordes a su nivel de estudios.

A estas cifras se suma el atractivo salarial. Según datos del portal especializado Glassdoor, el sueldo base medio de un ingeniero técnico en organización industrial ronda los 39.000 euros brutos anuales. En muchos casos, esta cifra puede aproximarse o superar los 40.000 euros con la experiencia, los complementos y la responsabilidad asumida dentro de la empresa. Como ocurre en cualquier profesión, la remuneración final dependerá del tamaño de la compañía, el sector en el que opere y la situación económica del momento, pero el punto de partida resulta competitivo frente a otras titulaciones.

Versatilidad

Una de las claves de esta carrera es su versatilidad. El ingeniero de organización industrial no se limita a un único ámbito, sino que puede integrarse en sectores muy diversos. En el campo sanitario, por ejemplo, participa en la gestión y optimización de recursos hospitalarios. En logística, trabaja en la mejora de cadenas de suministro, transporte y distribución. En consultoría, analiza procesos empresariales para detectar ineficiencias y proponer soluciones. También encuentra oportunidades en manufactura, mejorando sistemas productivos; en tecnología, colaborando en el desarrollo e implementación de software y sistemas de información; y en el ámbito medioambiental, diseñando procesos más sostenibles y eficientes en el uso de recursos.