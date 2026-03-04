La Barcelona Woman Acceleration Week inaugura su sexta edición con la igualdad de género empresarial como objetivo

La sexta edición de las jornadas Barcelona Women Acceleration Week (BWAW) han comenzado este miércoles con el objetivo de reclamar la igualdad de género en el ámbito empresarial. El acto, que coincide en semana con el MWC y el 8M, Día Internacional de la Mujer, se celebra en el DFactory del Consorci de la Zona Franca. En la inauguración, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha dicho que las mujeres están consiguiendo "algo inimaginable" hace 50 años y que el talento femenino "es imprescindible". La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugenia Gay, ha defendido que la falta de inversión en el pasado ha llevado a una "falta de libertad" de las mujeres. En las jornadas participarán unos 77 ponentes "de alto nivel" en 15 sesiones de debate.

En la inauguración también ha participado el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro; la presidenta delegada del Área de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación de Barcelona, Ana Maria Martínez; la directora general d'Equitat en els treballs i Corresponsabilitat de la Generalitat de Catalunya, Saray Espejo, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Sorigué ha dicho que la tecnología, innovación y la igualdad deben avanzar "conjuntamente" y por eso "no hay transformación digital real", si no hay una transformación social. Desde el Consorci, explicó, reafirman su compromiso con un mercado laboral "más justo, diverso y competitivo". La directora general consideró que la diversidad "no es sólo una cuestión ética", sino que también tiene que ver la eficiencia, la innovación y el futuro.

Navarro ha defendido que "la igualdad no confronta", sino que "equilibra" y tampoco "resto", sino que aporta valor. De hecho, ha dicho que cuando una mujer accede a una posición con poder de toma de decisión, la calidad de estas decisiones "mejora". "Cuando hay diversidad en los equipos, aumenta la innovación" y también la cohesión social, recordó Navarro durante el panel inaugural. El presidente del Consorci ha defendido que la igualdad no es un "ideal lejano" sino que es "el único camino hacia una sociedad verdaderamente justa y libre".

Espejo ha explicado que para conseguir una igualdad se necesitarán 123 años, según el Fondo Económico Mundial, y que las mujeres presentes en la BWAW no tienen "este tiempo" ni tampoco quieren esperar. Por este motivo ha resaltado la importancia del momento actual en el mundo tecnológico con el desarrollo de la inteligencia artificial. La IA, como ha explicado Espejo, "hará lo mismo que hace el sistema" actual, que "desgraciadamente, muchas veces perpetúa estereotipos y brechas de género". Por ello, consideró que es "muy importante" que las mujeres también formen parte "activamente" del diseño de esta tecnología.

La teniente de alcalde criticó que en el pasado las mujeres tuvieron complicaciones a la hora de acceder en posiciones laborales "de alto valor económico". Esta dificultad se ha traducido en una situación que "sin duda" ha supuesto una "desigualdad patrimonial" entre los hombres y las mujeres muy "importante".

Noticias relacionadas

Gay ha dicho que esta brecha de patrimonio ha terminado provocando que haya una "falta de inversión y de posibilidades económicas" por las mujeres y que esto ha derivado en una "falta de libertad para las mujeres para poder desarrollar su vida en plenitud". Esta diferencia también se aplica en el ámbito digital de forma mucho mayor, la teniente considera que "se amplifica". Prieto ha dicho que todavía queda "mucho camino por recorrer", aunque se ha avanzado mucho en los últimos años si se mira la evolución en perspectiva porque hace 50 años, las diferencias eran "abismales".