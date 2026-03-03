¿Se puede pedir la RAI en 2026? Esto es lo que ocurre realmente con la antigua ayuda de 480 euros

La Renta Activa de Inserción (RAI) fue durante años una de las ayudas más conocidas del SEPE para desempleados con especiales dificultades para encontrar trabajo. Pero en 2026 la situación ha cambiado por completo.

La pregunta es clara: ¿todavía se puede solicitar la RAI? La respuesta corta es no.

La RAI desapareció para nuevas solicitudes

Desde el 1 de noviembre de 2024, tras la reforma del subsidio por desempleo aprobada mediante el Real Decreto-ley 2/2024, ya no se admiten nuevas solicitudes de la Renta Activa de Inserción.

Eso significa que en 2026 nadie puede pedirla por primera vez.

Sin embargo, hay un matiz importante.

Quién puede seguir cobrando la RAI en 2026

Solo pueden mantenerla quienes ya tenían derechos adquiridos antes de su eliminación. Es decir, personas que:

La habían solicitado antes del 1 de noviembre de 2024 .

. La estaban cobrando en esa fecha.

La tenían suspendida por causas justificadas (por ejemplo, haber encontrado trabajo).

En estos casos, pueden seguir percibiéndola hasta agotar su duración máxima.

Si estaba suspendida, también puede reanudarse en 2026, siempre que el derecho se hubiese reconocido antes de esa fecha límite.

Cuánto se cobra en 2026

Para quienes aún la tienen activa, la cuantía es el 80% del IPREM, lo que en 2026 supone 480 euros mensuales.

Se abona por mensualidades de 30 días y el pago suele realizarse entre los días 10 y 15 del mes siguiente.

La duración máxima de cada periodo es de 11 meses, con posibilidad de hasta tres derechos distintos a lo largo del tiempo, dejando un año de espera entre uno y otro.

A quién iba dirigida la RAI

Antes de su desaparición, estaba destinada a colectivos con especial dificultad de inserción laboral:

Parados de larga duración mayores de 45 años .

. Emigrantes retornados mayores de 45 .

. Víctimas de violencia de género o doméstica.

Personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Además, exigía carencia de rentas (no superar el 75% del SMI), inscripción como demandante de empleo y búsqueda activa de trabajo.

¿Qué ayuda pueden pedir ahora?

Con la RAI ya cerrada a nuevas solicitudes, las personas desempleadas que antes habrían optado a ella deben explorar otras vías, como los subsidios reformados o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), según su situación económica y familiar.

La clave en 2026

La RAI no ha desaparecido del todo, pero sí está desactivada para nuevos solicitantes.

Noticias relacionadas

En 2026 solo la siguen cobrando quienes ya tenían el derecho reconocido antes de noviembre de 2024. Para el resto, la puerta está definitivamente cerrada.