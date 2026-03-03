El gigante BlackRock completa su salida de Naturgy con un doble zarpazo por 4.500 millones

Naturgy se queda sin uno de sus accionistas históricos. El gigante BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, ha completado su salida del accionariado de la energética con dos operaciones exprés ejecutadas en apenas tres meses. El fondo GIP, controlado ahora por BlackRock, ha puesto fin a una década de presencia en el capital del grupo español con dos colocaciones aceleradas con las que se ha desprendido conjuntamente de un paquete total de un 18,5% del capital y con las que ha hecho caja por 4.494 millones de euros.

El fondo GIP ya colocó el pasado diciembre en bolsa de un 7,1% del capital de la energética española por 1.703 millones de euros, con un descuento de más del 5% por debajo del precio de cierre de las acciones en bolsa. Y ahora la entidad culmina su adiós a Naturgy con otra colocación exprés dirigida a inversores cualificados de otro 11,4% con la que ha obtenido 2.791 millones de euros, esta vez con un descuento del 5,6%, lo que es habitual en este tipo de desinversiones rápidas.

La primera operación se hizo a un precio de venta de 24,75 euros por acción y esta segunda venta, ejecutada esta misma noche, ha sido a 25,20 euros por título. Naturgy cerró la sesión de ayer con una cotización de 26,7 euros por acción tras una subida progresiva en los últimos meses. En la primera operación Criteria aprovechó para reforzarse en el capital de Naturgy y elevar su participación hasta casi el 26%, tras sumar un 2% extra gracias a la venta parcial de GIP. Y en esta segunda operación -cuyos compradores que han acudido aún no se conocen- el mercado está expectante ante una eventual nuevo refuerzo de Criteria y/o también un aumento de participación del fondo australiano IFM (con un 15,5% actualmente).

GIP entró en el accionariado de Naturgy hace diez años, en septiembgre de 2016. Lo hizo mediante la compra del 10% en manos de Repsol y de otro 10% de Criteria, a un precio de 19 euros por acción. Hacía tiempo que se daba por completado el ciclo inversor de GIP por el tiempo que suelen mantenerse las participaciones de este tipo de fondos, y más por el interés evidente por monetizar sus milmillonarias plusvalías latentes, tanto por la revalorización de sus paquetes como por los dividendos acumulados en este periodo. En el mercado se da casi por descontado que el fondo CVC, ahora con un 13,8% en el capital de Naturgy, será el siguiente en dar el paso y salir del grupo. CVC también ha cumplido su ciclo inversor tras ocho años en la compañía, donde desembarcó tras comprar el 20% que aún estaba en manos de Repsol.

Otra sacudida accionarial

Naturgy afronta otra reordenación de su accionariado, a la espera de conocer la identidad de los compradores de la operación de este martes. El grupo, principal gasista y tercera mayor eléctrica en España, ha vivido en una agitación casi permanente en los últimos años, condicionado por la compleja gobernanza que provocaba el diferente perfil de sus grandes accionistas (con unos socios con vocación de permanencia y otros queriendo salir de la compañía desde hace tiempo). Sólo en los dos últimos años la compañía ha vivido una opa frustrada para la entrada a lo grande de Abu Dabi y una posterior ‘autoopa’ milmillonaria para reducir la participación de los grandes socios y elevar la liquidez del grupo en bolsa.

Criteria, brazo inversor de la Fundación LaCaixa y su máximo accionista ahora con un 26%, parece dispuesta a seguir siendo el escudo para dar estabilidad a la compañía a muy largo plazo. La entidad comandada por Isidro Fainé confirma que Naturgy forma parte de su exclusiva terna de inversiones estratégicas (junto a CaixaBank y Telefónica) y en cualquier reorganización del capital Criteria tendrá un papel catalizador crucial.

Los cambios de los últimos meses en el capital de Naturgy de los últimos días han colocado al fondo australiano IFM como un accionista aún más relevante. Su perfil inversor al de los otros fondos, sus inversiones son a muy largo plazo, con una visión de décadas de permanencia, no de años. Y el fondo comandado en España por Jaime Siles apunta que su inversión en Naturgy no es una excepción en su vocación siempre largoplacista. IFM no está de salida y en todo caso la pretensión es elevar la participación.

IFM entró en la compañía hace cuatro años con una convulsa opa parcial que le supuso un choque frontal con Criteria y que a la postre fracasó: la oferta era por más del 22% del capital y se quedó en el 10,8%. A partir de entonces fue ejecutando sucesivas compras de acciones que enmarcaba en su "compromiso de largo plazo en Naturgy" y su "búsqueda de estabilidad en el accionariado". Una permanencia que a la postre ha acabado teniendo ‘premio’.

Los grandes accionistas de Naturgy también han diseñado un nuevo juego de pesos de poder en el consejo de administración con la que se traslada un mensaje de pacificación tras las tensiones de antaño entre algunos socios. Tras su reducción de participación de diciembre, BlackRock-GIP perdió un consejero y se quedó con dos (la compañía tendrá que buscarles de nuevo sustituto tras su salida total).

Y el fondo australiano IFM (con un 15,5% del capital) vio reforzada su presencia en el órgano de gobierno con un tercer consejero, los mismos que tiene Criteria a pesar de su participación accionarial mucho mayor (casi un 26%). El propio presidente de Reynés subrayó hace unas semanas que el nuevo reparto en el consejo de administración no busca ser "sólo matemático", sino que la reordenación pretende reconocer el "compromiso de los accionistas con los objetivos y el futuro compañía".