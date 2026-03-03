Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del MWC y novedades

Protesta propalestina en el MWC

Medio centenar de personas se han concentrado este lunes a las puertas del Mobile World Congress (MWC), en la Fira de L'Hospitalet, para protestar por la presencia de empresas israelíes en el congreso y denunciar vulneraciones de derechos humanos vinculadas al modelo tecnológico global.

La manifestación, convocada a primera hora en la plaza Europa coincidiendo con el arranque del principal congreso mundial de telefonía móvil, ha reunido a activistas que han coreado consignas como "Boicot Israel" o "Israel asesina, la Fira patrocina" al paso de los asistentes al recinto.

Manifestación pro palestina y anti Israel durante la salida del Mobile del primer día.

La protesta, bajo el lema "Plantem cara al Mobile World Congress", ha sido impulsada por SETEM Catalunya en el marco del Mobile Social Congress y por la Coalició Prou Complicitat amb Israel, junto a colectivos de la diáspora africana y palestina.