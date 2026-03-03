Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del MWC y novedades

En Directo
El Mobile World Congress 2026 ya está aquí. Desde este lunes hasta el próximo jueves 5 de marzo, Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat volverán a concentrar la atención de la industria tecnológica durante la celebración del célebre congreso, uno de los más influyentes del mundo para el sector.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias y todas las novedades que se presentarán en el MWC.
Óscar López llama en el MWC a combatir la desinformación y confiar en canales oficiales
El ministro para la Transformación Digital ha advertido desde el Mobile World Congress de los riesgos de una inteligencia artificial sin verificación, tras la rectificación de Grok sobre unas imágenes difundidas por EFE. López ha defendido la necesidad de informarse a través de “canales oficiales y testados” y ha reivindicado el papel del periodismo profesional frente a las faulas digitales. A su juicio, el episodio demuestra la diferencia entre el rigor informativo y la desinformación que puede generar una IA mal utilizada, y ha instado a quienes amplificaron el error a rectificar.
Las grandes telecos exigen a la UE menos burocracia y más fusiones para competir con EE. UU. y China
Los máximos responsables de Telefónica, Deutsche Telekom y Eutelsat han reclamado en el Mobile World Congress un giro regulatorio en la Unión Europea que permita ganar escala, impulsar fusiones y aumentar la inversión en tecnología. Los directivos han advertido de que, sin cambios, Europa perderá terreno frente a Estados Unidos y China en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la nube, los chips o los satélites, y han lamentado que, pese a las promesas de simplificación, la carga regulatoria siga creciendo.
FC Barcelona reivindica su modelo: “Nuestra ventaja está arraigada a nuestros valores”
El presidente en funciones del Barça, Rafael Yuste, ha defendido en el ‘Sports Tomorrow Congress’, celebrado en el marco del Mobile World Congress, que la fortaleza competitiva del club se basa en su identidad histórica y en la apuesta por el talento formado en casa. Yuste ha subrayado la inversión en La Masía y el peso creciente de la tecnología en áreas como la prevención de lesiones o la monitorización biométrica, aunque ha recordado que la innovación “amplifica la cultura, no la reemplaza” y que el diferencial sigue estando en “el corazón y el alma”.
Aaron Paul pide en el Mobile World Congress un uso más equilibrado del móvil
El actor estadounidense, conocido por su papel en Breaking Bad, ha defendido en el MWC la necesidad de reducir la dependencia de los teléfonos inteligentes y fomentar una relación más consciente con la tecnología. Paul ha advertido de que muchos dispositivos están diseñados para ser adictivos y ha animado a recuperar espacios libres de pantallas, incluso dejando el móvil en casa como primer paso hacia la desconexión digital. Además, ha mostrado su preocupación por el impacto de la hiperconectividad en las relaciones personales, especialmente entre los jóvenes, y por la creciente sustitución del vínculo humano por interacciones con chatbots.
Felipe VI explora en el Mobile World Congress el aeropuerto del futuro y los avances en IA de Google y Meta
El rey ha regresado este lunes por la tarde al MWC de L’Hospitalet en una visita no oficial para conocer algunas de las principales innovaciones del congreso, centrado en la inteligencia artificial y la evolución del 5G. Durante el recorrido ha visitado un espacio inmersivo sobre el “aeropuerto del futuro”, con proyectos de Aena y Airbus, y ha asistido a demostraciones tecnológicas en los estands de firmas como Google, Honor, Qualcomm y Meta, donde ha probado dispositivos impulsados por IA, gafas inteligentes y experiencias interactivas con nuevas generaciones de conectividad.
Steve Aoki en el Mobile World Congress: “La IA no puede darte la conexión que crea una canción”
El DJ y productor estadounidense ha defendido en Barcelona que, aunque la inteligencia artificial formará parte de todo el proceso creativo, desde la escritura hasta la voz, no puede sustituir la identidad ni la experiencia que genera la música. Aoki ha reconocido que ha probado herramientas generativas, incluso pidiendo un tema “al estilo Steve Aoki”, pero considera que los resultados aún no son publicables. Para el artista, la tecnología puede ser un apoyo, pero la autenticidad y la construcción de comunidad alrededor del sonido siguen siendo el verdadero motor de la cultura musical.
Protesta propalestina en el MWC
Medio centenar de personas se han concentrado este lunes a las puertas del Mobile World Congress (MWC), en la Fira de L'Hospitalet, para protestar por la presencia de empresas israelíes en el congreso y denunciar vulneraciones de derechos humanos vinculadas al modelo tecnológico global.
La manifestación, convocada a primera hora en la plaza Europa coincidiendo con el arranque del principal congreso mundial de telefonía móvil, ha reunido a activistas que han coreado consignas como "Boicot Israel" o "Israel asesina, la Fira patrocina" al paso de los asistentes al recinto.
La protesta, bajo el lema "Plantem cara al Mobile World Congress", ha sido impulsada por SETEM Catalunya en el marco del Mobile Social Congress y por la Coalició Prou Complicitat amb Israel, junto a colectivos de la diáspora africana y palestina.
Germán González
Los Mossos refuerzan la seguridad interna y externa del Mobile World Congress por la guerra de Irán
Los Mossos han previsto un doble dispositivo, interno y externo, cada uno con un mando definido que debe garantizar la seguridad de los asistentes. En concreto, por un lado, los agentes están dentro de la feria para la correcta celebración de las charlas, exposiciones y demostraciones previstas en el MWC además de la presencia fuera para hacer vigilancias en el perímetro, así como patrullas en las rutas de acceso a Fira de Barcelona. También se refuerza la presencia de Mossos en los recorridos de las autoridades por el congreso.
López hace un llamamiento a luchar contra la desinformación y confiar en canales oficiales
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha llamado este lunes a "luchar contra la desinformación" después de que la inteligencia artificial Grok tuviera que disculparse tras haber asegurado que una fotografía sobre el ataque a Irán publicada por la agencia EFE, entre otros medios, correspondía a un bombardeo en Kabul.
"Es una excelente oportunidad para que hagamos un llamamiento a la lucha contra la desinformación y a que todos nos informemos a través de canales oficiales, de canales testados, en este caso EFE, una agencia con una trayectoria, con periodistas reales, que distribuye información real", ha dicho López en declaraciones a EFE en el Mobile World Congress, que se celebra en L'Hospitalet de llobregat (Barcelona).
El MWC ha generado más de 173.000 empleos en Barcelona desde 2006
El Mobile World Congress (MWC) ha generado más de 173.000 puestos de trabajo en las últimas dos décadas en Barcelona, donde además se estima que ha tenido una repercusión económica acumulada superior a 6.900 millones de euros.
Así lo ha anunciado este lunes el director general de MWCapital, Francesc Fajula, en la presentación de un estudio sobre el impacto del congreso en la ciudad, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su llegada a Barcelona (entonces, 3GSM World Congress).
El informe refleja también el crecimiento de la economía digital en Cataluña, cuyo peso ha pasado del 16,4 % al 25,5 % del PIB desde 2006, hasta alcanzar los 68.800 millones de euros anuales.
