Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBarçaPetróleoGisèle PelicotViviendaNaturgyMIRCherySeriesAston MartinJeanette
instagramlinkedin

En Directo

Todos los detalles

Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del MWC y novedades

Guía y novedades del Mobile World Congress 2026: expositores, zonas temáticas y conferencias

El Mobile World Congress 2026 abre sus puertas en Barcelona

El Mobile World Congress 2026 abre sus puertas en Barcelona

El Mobile World Congress 2026 abre sus puertas en Barcelona / ÁNGEL GARCÍA / BLOOMBERG / VÍDEO: QUIM VALLÈS / ACN

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Mobile World Congress 2026 ya está aquí. Desde este lunes hasta el próximo jueves 5 de marzo, Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat volverán a concentrar la atención de la industria tecnológica durante la celebración del célebre congreso, uno de los más influyentes del mundo para el sector.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias y todas las novedades que se presentarán en el MWC.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  2. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  3. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  4. Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
  5. Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
  6. Barcelona subvenciona con 600 euros la compra de un ciclomotor eléctrico al desguazar uno de combustión
  7. Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado
  8. Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante

Zapatero, Plus Ultra y los ex presidentes

Zapatero, Plus Ultra y los ex presidentes

La fórmula de la remontada según Flick: "Inteligencia, hambre, intensidad y unidad"

La fórmula de la remontada según Flick: "Inteligencia, hambre, intensidad y unidad"

Los colores del Gran Premio de Tailandia

Los colores del Gran Premio de Tailandia

El PSOE usa en la Audiencia Nacional un mensaje a Koldo para apuntar al PP por mascarillas en Baleares

El PSOE usa en la Audiencia Nacional un mensaje a Koldo para apuntar al PP por mascarillas en Baleares

Así se trabaja en el hub de AstraZeneca: horario flexible, inglés, 66 nacionalidades y muchos 'millennials'

Así se trabaja en el hub de AstraZeneca: horario flexible, inglés, 66 nacionalidades y muchos 'millennials'

Nuria, Ana y Francesc, tres talentos regresados a Barcelona por AstraZeneca: "Nunca me imaginé en una farmacéutica pero me siento útil"

Nuria, Ana y Francesc, tres talentos regresados a Barcelona por AstraZeneca: "Nunca me imaginé en una farmacéutica pero me siento útil"

Estos son los 10 coches más vendidos en febrero de 2026 en España

Estos son los 10 coches más vendidos en febrero de 2026 en España

España pierde en 20 años un tercio de sus minas y de sus mineros a la espera del ‘boom’ de la explotación de materias críticas

España pierde en 20 años un tercio de sus minas y de sus mineros a la espera del ‘boom’ de la explotación de materias críticas