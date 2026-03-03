Lleida 'exporta' a una quincena de provincias españolas su modelo de transformación basado en la economía verde

El grupo Borges, las cárnicas Vall Companys y BonÀrea, la cadena de supermercados Plusfresc, la pionera en construcción industrializada PMP Prêt-à-porter... La lista de empresas con sede en Lleida y que este martes han participado en el acto de presentación de la Fundación Horitzons 2050 ha sido una muestra de la envergadura que quiere llegar a tener un proyecto que cuenta también con el apoyo de una decena de instituciones locales, desde la diputación y el ayuntamiento de la capital hasta la universidad y las asociaciones empresariales. Se trata, según han explicado sus promotores, de una agenda de trabajo y de captación de empresas que aspira a transformar el actual modelo económico a partir del despliegue de la bioeconomía o economía verde, lo que incluye tanto al desarrollo de energías sostenibles como el cambio del patrón turístico o de la gestión forestal. De momento, una quincena de provincias españolas, incluidas, entre otras, Teruel, Castellón, Asturias, Cádiz y Badajoz, han adoptado ya el modelo, según ha adelantado Teresa Botargues, de la Oficina Tècnica de Transformació de la corporación provincial.

Para el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, encargado de inaugurar la jornada, "la agenda compartida leridana es ejemplar y debería hacerse extensiva a otros territorios del país". La idea es que entre los años 2030 y 2035 el proyecto haya sido capaz de captar en torno a 200 millones de euros, "de los que un 38% deberían ser fondos públicos", ha indicado Botargues, para poner en marcha biopolígonos como los que ya existen en Alcarràs, Balaguer y Montoliu de Lleida, un 'sandbox' o entorno de experimentación tecnológica que permita acelerar biotecnologías y reducir los riesgos de la innovación, un espacio de pruebas para la industria 4.0, un centro de formación en economía verde y una oficina de atracción de talento, un modelo de gestión multifuncional de los bosques públicos para activar la biomasa, madera para la construcción y créditos climáticos.

El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, a su llegada a la sede del Col·legi d'Economistes donde se ha celebrado la jornada sobre el cambio de modelo económico. / Joel Codina

"Lleida sabe qué quiere ser en el año 2050 y qué proyectos debe impulsar antes de 2030 para hacerlo posible", ha destacado Antoni Gelonch, presidente de la fundación, que ha indicado que la presentación del proyecto en Barcelona tiene un doble objetivo: "situar a Lleida en el centro del debate económico del país y reclamar el compromiso político y financiero necesario para acelerar inversiones estratégicas que no solo transforman el territorio, sino el conjunto de Catalunya". Por su parte, el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, ha afirmado que "Catalunya solo podrá garantizar una sostenibilidad real y justa si activa estratégicamente el potencial de Lleida".

Ese potencial empieza con los más de 12 millones de toneladas anuales de recursos orgánicos que ahora son tratados como residuos "pero que son susceptibles de ser transformados mediante biotecnologías en biometano, biofertilizantes, biopolímeros o biocarburantes, con aplicaciones en sectores como el textil, el alimentario, el farmacéutico o el químico". "Lleida puede instalar hasta 15.000 megavatios adicionales de potencia renovable, triplicando la potencia actual instalada en Catalunya, y generar más de 20.000 gigavatios por hora anuales de energía excedentaria, un factor clave para la competitividad industrial", ha agregado el presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, Jaume Saltó.

Es, en suma, una oportunidad para la producción agroalimentaria, los recursos forestales, el suelo productivo y los recursos hídricos, "que pueden contribuir a la descarbonización industrial, a la transición energética y a una producción alimentaria sostenible", ha agregado Talarn. "La bioeconomía es una oportunidad real para reducir vulnerabilidades, reforzar la competitividad y avanzar hacia una economía más autónoma y resiliente", ha remachado Saltó.