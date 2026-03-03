Jordi, conductor de autobús, revela cómo su salario puede alcanzar los 2.600 euros por siete horas de trabajo

El trabajo de conductor suele ser considerado una profesión con mucho sacrificio, ya sea por las horas que exige o el riesgo de sufrir accidentes en la carretera. Precisamente, en los casos donde se maneja maquinaria pesada o sensible, los sueldos suelen ser superiores.

Un ejemplo de este sector es Jordi, conductor de autobús desde hace más de 15 años, que ha asistido al podcast 'Rutas de Éxito' para mostrar las condiciones de muchos conductores en España. Según este, su recorrido máximo puede alcanzar los 600 kilómetros diarios.

El día a día de un conductor de autobús

Según él, pese a que el convenio base corresponde a 1.600 euros, su salario puede alcanzar los 2.500 o 2.600 euros si se tienen en cuenta dietas, horas y complementos en servicios de distancia. El conductor asegura que, después de haber realizado rutas internacionales durante mucho tiempo, prefiere trabajar a nivel nacional, una modalidad que le permite dormir en su casa cada día.

Por otro lado, si eres una persona sin responsabilidades, Jordi recomienda la modalidad discrecional, donde se viaja por toda Europa. "Mi hermano se llevaba 9.000 euros al mes, a día de hoy es lo mismo, pero por casi la mitad de dinero", admite el trabajador.

A pesar de las condiciones de su trabajo, admite que el servicio de conductor mejor pagado es el de transporte urbano. De hecho, asegura que por siete horas de conducción, el trabajador puede conseguir un salario que oscila entre los 2.000 y 2.400 euros mensuales, permitiéndole además visitar lugares diferentes cada día.

Las diferencias salariales según la zona

Además, ha señalado la gran diferencia salarial que existe entre regiones, destacando cómo un conductor de Barcelona recibe un salario mayor que otro en Zaragoza o Lleida. En muchos casos, los sueldos de los conductores dependen de factores como la ciudad, tipo de ruta, contrato, antigüedad, extras o incentivos:

Madrid : El convenio del sector fija el sueldo mensual base en 1.862,40 euros brutos, a lo que se pueden sumar incentivos y extras, además de la antigüedad. Con ello, el salario puede alcanzar los 2.836,08 euros brutos al mes

: El convenio del sector fija el sueldo mensual base en 1.862,40 euros brutos, a lo que se pueden sumar incentivos y extras, además de la antigüedad. Con ello, el salario puede alcanzar los 2.836,08 euros brutos al mes Málaga : Los sueldos oscilan entre los 20.567 y 33.000 euros brutos al año

: Los sueldos oscilan entre los 20.567 y 33.000 euros brutos al año Barcelona : Un conductor de autobús de la TMB en Barcelona recibe un salario base de 29.846,29 euros brutos al año, sin contar los extras y complementos

: Un conductor de autobús de la TMB en Barcelona recibe un salario base de 29.846,29 euros brutos al año, sin contar los extras y complementos Valencia : Los conductores poseerían un sueldo medio de 30.432 euros brutos anuales, con un salario base de 1.768 euros mensuales y 26.524,79 euros al año, quitando incentivos y extras

: Los conductores poseerían un sueldo medio de 30.432 euros brutos anuales, con un salario base de 1.768 euros mensuales y 26.524,79 euros al año, quitando incentivos y extras Sevilla : En la capital andaluz el sueldo medio de los conductores corresponde a los 30.000 euros brutos al año

: En la capital andaluz el sueldo medio de los conductores corresponde a los 30.000 euros brutos al año Bilbao: El salario medio puede alcanzar los 29.592 euros brutos anuales

Noticias relacionadas

A nivel general, la diferencia de salarios entre grandes y pequeñas ciudades es grande, aunque los convenios de trabajo buscan equilibrar las condiciones de los conductores. En este sentido, el sector proporciona una estabilidad laboral, así como beneficios adicionales inmediatos y crecientes.