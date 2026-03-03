Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consumo informa: así puedes reclamar un vuelo cancelado por la guerra en Oriente Medio

Los pasajeros mantienen intactos algunos de sus derechos por encima de cualquier circunstancia, sea o no extraordinaria

Las aerolíneas españolas cancelan más de 30 vuelos por el conflicto en Oriente Medio, la mayoría en Barcelona

DIRECTO | Israel ataca Irán: Última hora en directo

Panel con vuelos cancelados hacia Oriente Medio este lunes.

Panel con vuelos cancelados hacia Oriente Medio este lunes. / Efe / Robert Ghement

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

La escalada del conflicto en Oriente Medio, donde Estados Unidos e Israel han atacado a Irán, ha provocado el cierre del espacio aéreo en gran parte de Oriente Medio

En consecuencia, miles de vuelos han sido cancelados y muchos pasajeros se han quedado en tierra en aeropuertos de todo el mundo. 

Este tipo de circunstancias extraordinarias subrayan la importancia de que los viajeros conozcan sus derechos y sepan cómo actuar cuando sus vuelos se ven alterados. 

Zonas afectadas

El conflicto armado se encuentra en un contexto en el que la movilidad internacional se ve restringida por causas ajenas al control de los pasajeros y al de las compañías.

Es por eso por lo que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) ha advertido a las aerolíneas de que no operen en el espacio aéreo del conflicto, por lo menos hasta el próximo viernes 6 de marzo.

Los espacios aéreos afectados son:

  1. Baréin.
  2. Irán.
  3. Irak.
  4. Israel.
  5. Jordania.
  6. Kuwait.
  7. Líbano.
  8. Omán.
  9. Qatar.
  10. Emiratos Árabes Unidos.
  11. Arabia Saudí.

Qué derechos amparan a los viajeros

Cuando una aerolínea cancela un vuelo, si bien es cierto que hay ciertas circunstancias -como el estallido de un conflicto armado- en las que están eximidas del pago de compensaciones económicas, tienen obligación de prestar asistencia al pasajero, según el Reglamento europeo 261/2004.

Los usuarios que se vean afectados por esta situación tienen derecho a comida y bebida suficientes durante la espera, incluso a un alojamiento, si fuera necesario, que deberá proporcionarles la propia aerolínea.

Además, también pueden elegir entre la reubicación en el primer vuelo disponible hacia el destino final o el reembolso del billete, si el pasajero prefiere no viajar. 

Estas obligaciones no pueden ser suspendidas, ni siquiera en situaciones de conflicto armado o cierres temporales del espacio aéreo por motivos de seguridad.

Varias personas acumuladas en fila en el aeropuerto del Prat de Barcelona.

Varias personas acumuladas en fila en el aeropuerto del Prat de Barcelona. / Delegaciones

Los pasajeros son la prioridad de las autoridades

Así mismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha comunicado que la unidad de crisis del ministerio mantiene un contacto permanente con las embajadas y consulados de España en los países afectados.

Exteriores también ha asegurado la coordinación entre autoridades y aerolíneas para la rápida repatriación de los usuarios, así como la preparación de protocolos que faciliten toda la información y atención posible al pasajero.

Todas las líneas telefónicas y de correo electrónico de las delegaciones diplomáticas están plenamente operativas las 24 horas del día.

Últimas recomendaciones

Según informa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, las reclamaciones se pueden hacer a través de las hojas de reclamaciones que las compañías deben tener a disposición de sus usuarios.

Además, es importante que los viajeros conserven toda la documentación relacionada con su vuelo para reclamar, cosa que les da una garantía si la aerolínea no cumple con sus obligaciones. 

TEMAS

