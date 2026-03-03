La experta Natalia de Santiago advierte sobre el impacto de la inflación en las pensiones y el poder adquisitivo

Uno de los asuntos que suelen generar debate en España es la eficacia y sostenibilidad del régimen de pensiones públicas. En general, el aumento de la población envejecida y una baja natalidad habrían perjudicado la sostenibilidad del sistema actual.

Si a ello le sumamos el panorama actual de inflación, nos encontramos con una situación complicada para aquellas personas que deciden ahorrar o aprovechar sus ingresos para invertir. De esta forma, son cada vez más los expertos que dan su opinión acerca de las pensiones.

Un margen de maniobra limitado en el futuro

Un ejemplo de ello es Natalia de Santiago, que en su entrevista en el podcast 'Para mejorar tu SALUD del profesor Claudio Nieto' ha querido analizar las causas del problema que sufren las pensiones españolas.

"El sistema de pensiones español se diseñó en un momento en que las personas vivían siete años de media tras jubilarse. Hoy hablamos de más de veinte y creciendo", asegura la experta en finanzas, señalando el aumento de la esperanza de vida en los últimos años.

Natalia nos habla de un escenario futuro donde la cotización tendrá que aumentar, mientras que las prestaciones disminuirán. En este caso, si se suma la pérdida progresiva del valor del dinero acumulado, entonces nos encontraríamos con un margen de maniobra limitado para las próximas generaciones.

El efecto negativo de la inflación en las pensiones

El efecto de la inflación es clave para la experta, puesto que conforme pasan los años el dinero pierde su valor, y con ello, nuestro poder adquisitivo. "Dejar de ajustar las pensiones a la inflación es una forma de recortarlas sin bajarlas oficialmente", advierte sobre la situación actual de las prestaciones.

En todo caso, de Santiago aconseja tener muy presente el ahorro en nuestras vidas. La mejor estrategia sería una buena gestión financiera, ya que nos permitiría reforzar nuestros fondos y afrontar gastos en el futuro, evitando cualquier imprevisto.