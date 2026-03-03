Criteria se refuerza en Naturgy tras la salida de BlackRock

Marzo convulso en el gigante energético Naturgy. La compañía que preside Francisco Reynés ha visto este martes cómo su principal accionista, la catalana Criteria, aumentaba su participación del 26 al 28,5%, después de una compra de acciones valorada en 611 millones de euros.

El brazo inversor de la Fundació La Caixa ha hecho este movimiento aprovechando la colocación acelerada que el fondo GIP, controlado por BlackRock, realizó este lunes por la noche en el mercado de capitales. Criteria, comandada por Isidro Fainé, ha confirmado en los últimos días que Naturgy es una de sus tres grandes inversiones estratégicas, junto a otras dos históricas empresas de la galaxia La Caixa como son CaixaBank y Telefónica.

La compra de este 2,5% de capital adicional en la energética conviene enmarcarla dentro de la dura pugna que ha mantenido en los últimos años la catalana Criteria con el fondo australiano IFM. Dicho actor lanzó en 2022 una opa para hacerse con el 22% de la empresa que nunca fue bien vista por parte de La Caixa. Finalmente, obtuvo poco más de un 10% de las acciones, pero en los últimos años ha reforzado su posición hasta el 15,5% y ha insistido en que su apuesta por la gasista de origen catalán es firme y a largo plazo. De hecho, próximamente alcanzará los tres consejeros en Naturgy, los mismos que Criteria, pese a tener una participación menor.

En la próxima junta general de accionistas de Naturgy, prevista para el 24 de marzo, estaba previsto que se renovara el mandato de Reynés hasta 2030 y que se aprobara la entrada del tercer consejero de IFM. Será entonces cuando se conozca qué ocurrirá con los consejeros dominicales que tenían BlackRock-GIP en la compañía.

El adiós en dos tiempos de BlackRock a Naturgy en dos tiempos (vendió un 7,1% en diciembre y un 11,4% esta misma semana, por los que se ha embolsado en total 4.494 millones de euros) abría la puerta a un refuerzo de la posición australiana en una empresa considerada estratégica por el Gobierno español. Criteria respondió a cada una de estas ventas con una nueva compra para reforzar su posición en la compañía y su 28,5% tiene un valor en bolsa de más de 6.800 millones de euros.

El doble rol de Reynés

Se da la circunstancia de que Reynés, primer ejecutivo de Naturgy, es simultáneamente vicepresidente primero de Criteria, después de la destitución de Ángel Simón como máximo responsable del hólding de La Caixa en abril del pasado año. Diversas fuentes empresariales aventuraron en aquel momento que Reynés no compaginaría ambos cargos durante mucho tiempo, pero lo cierto es que el directivo mantiene a día de hoy ambas responsabilidades.

Con la participación del 28,5% que alcanza Naturgy, Criteria se mantiene como primer accionista por delante de IFM (15,5%), CVC (13,8%), Alba (5%) y la argelina Sonatrach (4,1%). En los últimos meses se ha especulado con la posibilidad de que CVC sea, tras ocho años de permanencia, el siguiente fondo en vender sus acciones en la energética heredera de Catalana de Gas y Gas Natural. Esta posibilidad no se ha concretado hasta la fecha.

Las joyas de la corona de Criteria

Además de los más de 6.800 millones en que se valora su participación en Naturgy, Criteria tiene otras inversiones destacadas: su participación en CaixaBank vale más de 21.000 millones, y su 9,99% de Telefónica vale más de 2.000 millones de euros. Criteria tiene en ACS un 9,3%, valorado en 2.666 millones y su 5% en Veolia vale unos 1.200 millones de euros. En el grupo financiero mexicano Ibursa Criteria tiene un 9,1% de participación, valorado en 1.300 millones.