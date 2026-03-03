Catalunya lidera en febrero la creación de empleo en España y aporta el 25% de nuevos ocupados

Catalunya lideró la creación de empleo en el conjunto de España durante el mes de febrero, aportando a la Seguridad Social casi uno de cada cuatro nuevos ocupados. Tras tres meses de datos negativos, las provincias catalanas volvieron a cerrar un mes con números verdes y se desquitaron con uno de sus mejores registros de la última década.

El mercado laboral catalán sumó en febrero 23.564 nuevos ocupados respecto a enero, hasta un total de 3,85 millones de afiliados a la Seguridad Social. Es el cuarto mejor registro en lo que va de siglo en un segundo mes del año y permite a la economía catalana recuperar parte del terreno perdido durante el cierre del 2025, que no fue bueno.

El paro, por su parte, también aumentó, pese a la generación de empleo. Dos tendencias perfectamente compatibles y que suelen indicar una cierta confianza en la buena marcha del mercado laboral. La gente se anima a ir al Sepe y apuntarse al paro porque piensa que le servirá de algo y encontrará empleo. La cercanía de la Semana Santa y el 'boom' de contrataciones, muchas de ellas que encadenan ya con la campaña de verano, puede haber condicionado ese comportamiento.

El desempleo subió en 2.039 personas, un ligero repunte del 0,6% respecto al mes anterior, hasta un total de 327.253 catalanes apuntados en las listas del Sepe. En términos absolutos, es la menor cifra de desempleo desde 2008.

Catalunya vivió una segunda mitad de 2025 muy discreta. La mitad de meses creó poco empleo y en la otra mitad directamente perdió. El 'bajón' provocó que llegara incluso a reducir su velocidad de crecimiento de la ocupación por debajo del 2% por primera vez en un lustro.

Está por ver cómo evoluciona la ocupación este 2026 y si los buenos registros de este febrero son 'flor de un día' o la dinámica de contratación de las compañías vuelve a coger impulso y no ahonda en esa desaceleración creciente que han ido confirmando los datos de los últimos meses.

Por territorios, el empleo creció este pasado mes de febrero en todas las provincias catalanas. Barcelona fue la que más ocupados, en términos absolutos, aportó (+15.374, respecto a enero), frente a los 3.597 de Girona, 2.946 de Tarragona y los 1.647 de Lleida. Si bien, porcentualmente, el territorio que más está creciendo es Girona (+1%), frente al 0,9% de Tarragona, el 0,8% de Lleida y el 0,5% de Barcelona.

¿Nuevo 'sorpasso' en marzo?

Catalunya lideró el crecimiento del empleo, aportando uno de cada cuatro nuevos ocupados este mes de febrero. El crecimiento fue transversal y todas las autonomías, con la excepción de Castilla-La Mancha, sumaron ocupados respecto a enero.

La capital del Estado, por su parte, aportó la mitad de afiliados a la Seguridad Social que Catalunya (+12.806) y no sería descabellado que en marzo, dado el empuje de las contrataciones en la costa que se esperan para nutrir a chiringuitos y hoteles de cara a la Semana Santa, pierda momentáneamente ese título de territorio con más ocupados.