ATOM H2 gana los Premios EmprendeXXI en Catalunya como la start-up con más potencial

La start-up ATOM H2 ha sido galardonada en los Premios EmprendeXXI como la empresa innovadora con más potencial e impacto en Catalunya. Estos premios, otorgados por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, y por el Ministerio de Industria y Turismo a través de Enisa, celebran este año la 19ª edición. La entrega territorial de estos galardones en Catalunya cuenta con el apoyo de Enisa, Barcelona Activa, ACCIÓ y Tech Barcelona.

En esta edición, los premios han puesto el acento en identificar y reconocer proyectos que generen valor a través de la tecnología, mejoren la vida de las personas y tengan cuidado del planeta con soluciones tecnológicas.

ATOM H2 es una empresa que se dedica a sustituir los generadores diésel de emergencia que se utilizan en infraestructuras críticas como, por ejemplo, las torres de telecomunicaciones, por un sistema híbrido que combina el uso de energía solar, baterías e hidrógeno sólido. Según la empresa, su sistema permite garantizar un suminstro de energía 24/7, por lo que resulta muy útil para hacer frente a situaciones excepcionales como el apagón eléctrico que sufrió España el pasado año. Además, la tecnología desarrollada por ATOM H2 no genera emisiones, a diferencia de los generadores diésel, y permite, además, reducir notablemente los costes de mantenimiento. Las empresas de infraestructuras de telecomunicaciones como Cellnex son sus potenciales clientes.

ATOM H2, fundada por Anna Martín (CEO), Marcel Rovira (COO), Lucas Vicen (CTO) y Mariona Figueras (CMO), ha sido seleccionada entre las 185 candidaturas presentadas en la última edición de los galardones en Catalunya, cifra que supone un incremento del 14,9% respecto a las 161 registradas en la edición anterior. Los Premios EmprendeXXI se han consolidado como un referente clave para el ecosistema emprendedor, tanto a nivel nacional como autonómico.

En el acto de entrega, celebrado este martes en el 4YFN del Mobile World Congress (MWC), han estado presentes profesionales de la Dirección Territorial de CaixaBank, Enisa, Barcelona Activa, ACCIÓ y Tech Barcelona, entre otros. El jurado encargado de seleccionar la empresa ganadora ha estado formado por figuras relevantes del ecosistema regional de emprendimiento, como Lorenzo Di Pietro, director general de Barcelona Activa; Mercè Conesa, directora general de Barcelona Global o Quino Fernández, director de Barcelona Finance Hub.

Además, el acto ha contado con la presencia de Ramón Jiménez, CEO & co-founder de Universal Smart Cooling y Judit Camargo, CEO de Roka Furadada, ganadores de ediciones anteriores, que han podido valorar los participantes y compartir su experiencia dentro de esta iniciativa.

Reconocimiento a la innovación

Gracias a esta distinción, ATOM H2 ha recibido un premio en metálico de 6.000 euros. Además, la compañía tendrá acceso a un programa de acompañamiento internacional, que incluye varias formaciones y conexiones con partners internacionales durante varios días en Berlín, en colaboración con la empresa. ATOM H2 también tendrá la oportunidad de participar en los Investors Day EmprendeXXI, unas jornadas durante las cuales podrá entrar en contacto con el ecosistema inversor y con empresas interesadas en colaborar con el emprendimiento.

En paralelo, la compañía formará parte de la comunidad AlumniXXI, que ha conseguido erigirse como un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los fundadores de las empresas premiadas a lo largo de la historia de los Premios EmprendeXXI. Se trata de una iniciativa que combina una comunidad virtual y encuentros presenciales, que favorece los vínculos y crea sinergias entre las personas premiadas y el ecosistema emprendedor y de la innovación.

Noticias relacionadas

La candidatura de ATOM H2 se ha impuesto a los proyectos empresariales defendidos por otras cinco start-ups que se han disputado la final catalana del premio impulsado por CaixaBank y Enisa. Se trata de Aridditive, Innporting, Llamalítica, YPlasma Actuators Technologies y SLIMOP Space.