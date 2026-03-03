Pensionistas
Arcadio Barrera, jubilado: "He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión"
El colectivo ASJUBI40 denuncia una penalización injusta en sus pensiones, instando al Gobierno a priorizar su situación
Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: "Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble"
Fina, jubilada de 75 años: "No voy de vacaciones, no hacemos nada extra; antes podíamos salir a comer por ahí, ahora ya no"
La pensión de jubilación es una de las ayudas más importantes para los ciudadanos. Una medida que está dirigida para todos aquellas personas que ya han dejado de trabajar. Sin embargo, la gestión de esta ayuda siempre genera mucha controversia, debido a que los cambios suelen ser constantes.
Hace unos días, el colectivo ASJUBI40, que agrupa a jubilados con más de 40 años cotizados, alzó la voz para poner fin a lo que consideran una penalización injusta en sus prestaciones. Uno de los jubilados más críticos con la situación fue Arcadio Barrera, quien denuncia que sigue sufriendo una reducción en su pensión pese a haber superado ampliamente el periodo de cotización exigido.
Con más de 44 años cotizados, el jubilado expresó que "recientemente hemos escuchado a la ministra anunciar la posibilidad de aprobar medidas sociales sin necesidad de pasar por la Cámara".
Desde su punto de vista, si el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, considera implementar procesos rápidos para ciertos asuntos, la situación de quienes han aportado durante más de cuarenta años debería ser una de las prioridades. "Si existe una vía rápida para cuestiones sociales, nuestra solución debe estar contemplada ahí", advirtió.
El jubilado recordó que desde el propio Ejecutivo se expuso que existen asuntos que no pueden esperar la deliberación parlamentaria ordinaria: "Ministra, usted misma ha afirmado que hay asuntos que no pueden esperar a la deliberación del Congreso. La justicia para quienes hemos cotizado más de 40 años representa precisamente uno de estos temas urgentes".
Asimismo, Barrera quiso dejar claro que el respaldo político ya quedó patente en anteriores votaciones: "Ya no resulta necesario testar la opinión del Congreso. En noviembre la respuesta fue clara y afirmativa. La mayoría social y parlamentaria respalda nuestra reivindicación".
"No queremos escuchar más sobre trámites y sobre esperas interminables, debido a que no se trata de una cuestión de tiempo, sino de una decisión y compromiso", compartió.
No dudó en decir que el Gobierno dispone de instrumentos legales suficientes para actuar de oficio cuando se trata de proteger derechos sociales, a lo que recordó que "no somos una moneda de cambio en el debate político. Somos ciudadanos con derechos".
- Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
- Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
- Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
- Israel ataca Irán: Última hora en directo
- Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
- Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado
- La AEMET anuncia la llegada de la borrasca Regina, que dejará temporales marítimos y fuertes rachas de viento en varias zonas de España
- Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres