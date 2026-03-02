PLD Space duplicará su plantilla hasta el millar con la nueva fábrica de cohetes en Elche

La fábrica de cohetes en serie de PLD Space está un poco más cerca de ser realidad. El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el de la compañía ilicitana, Ezequiel Sánchez, acompañados del alcalde de Elche, Pablo Ruz, han firmado este lunes el Acuerdo de Entendimiento, el documento marco que permitirá declarar Proyecto de Interés Autonómico (PIA) la nueva factoría y acelerar todos los trámites.

Un proyecto que, finalmente, se desarrollará en el polígono Puerta de Elche, después de que hace unas semanas PLD Space se adjudicara los cerca de 500.000 metros cuadrados de suelo que salieron a subasta. Aunque aún existía la duda de que la firma pudiera instalarse en los terrenos destinados en su día a la ampliación de IFA, el acuerdo de hoy deja claro que la ubicación definitiva será el nuevo recinto empresarial que el consistorio ilicitano proyecta.

En cualquier caso, lo más importante es que el pacto asegura que la fábrica y todo el empleo que conlleva se quedarán en Elche, alejando definitivamente la posibilidad de una ubicación alternativa.

En concreto, el acuerdo supondrá que PLD Space contará con un gestor en exclusiva que le ayudará a realizar todos los trámites necesarios con la Administración autonómica, y también con un canal de atención exclusiva con el consistorio.

Pérez Llorca y Ezequiel Sánchez se dan la mano tras la firma del acuerdo de intenciones. / Áxel Álvarez

El objetivo, tal y como ha señalado el propio Ezequiel Sánchez, es que el movimiento de tierras pueda empezar en enero de 2027 y para mediados de 2028 esté ya en marcha la nueva factoría, para cumplir con los compromisos de entrega de las unidades del Miura 5, el que será el primer cohete de carga comercial de la firma.

Urgente

En este sentido, en las actuales instalaciones en el Parque Empresarial solo se fabricarán las primeras seis unidades, por lo que resultaba urgente para la compañía contar ya con una nueva fábrica. Fue el pasado verano cuando los responsables de PLD Space advirtieron al consistorio y al Consell de que el proyecto no podía retrasarse más.

Un toque de atención que, como ha reconocido el propio alcalde de Elche, Pablo Ruz, puso al consistorio a realizar "arqueología" para ver qué solución se le podía dar, ante lo que apareció el proyecto del nuevo polígono Porta d'Elx. Al mismo tiempo, desde la Generalitat también aceleraron los plazos. Una agilidad que Sánchez ha querido reconocer, tras la visita que todos ellos han realizado a las instalaciones de la firma aeroespacial, acompañados también de los consellers Vicente Martínez Mus, Marián Cano y José Díez.

En cualquier caso, el objetivo es ambicioso, ya que la ubicación escogida implica tener que urbanizar desde cero los terrenos. No obstante, desde PLD Space señalan que se trata de una situación mucho mejor que la que se planteó en un momento que, según ha admitido el presidente de la firma, corría el riesgo de quedarse pequeña, sobre todo, tras la adjudicación del programa de la Agencia Espacial Europea, por el que la compañía podrá recibir hasta 169 millones para el desarrollo de su nueva gama de lanzadores.

En un primer momento, la previsión es levantar una primera nave de unos 60.000 metros cuadrados, con un proyecto que Sánchez ha calificado como "icónico", al que posteriormente se añadirán otras dos fases.

Si todo sale según lo previsto, este proyecto implicará que la compañía duplicará su plantilla desde lo 480 trabajadores actuales al entorno del millar.

Nueva familia de cohetes

Más allá del Miura 5 -con el que se quieren realizar unos 30 lanzamientos anuales y que viajará por primera vez al espacio en los próximos meses-, la firma fundada por Raúl Torres y Raúl Verdú ya está en pleno diseño de su nueva familia de lanzadores, los Miura Next, de mayores dimensiones y con los que prevé competir en todos los segmentos del transporte espacial.

Además, también tiene en desarrollo una cápsula para misiones tripuladas, la Lince, según anunció en su plan estratégico.

En este sentido, el presidente de la Generalitat ha puesto el acuerdo de este lunes como ejemplo de colaboración público privada, que permitirá implantación de un gran proyecto en la Comunidad Valenciana. Pérez Llorca también ha querido poner en valor que, con independencia del acuerdo de entendimiento, PLD Space también se beneficiará de las medidas que está tomando el Gobierno valenciano para reducir la burocracia, entre ellas que la reducirá el tiempo medio de la declaración de Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de unos 18 meses a la mitad.

Noticias relacionadas

De momento, la compañía ya ha solicitado esta declaración y está pendiente de que el Consell la apruebe, lo que permitirá agilizar aún más todas las tramitaciones necesarias.