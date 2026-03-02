Presentación en el Parlament
La oposición carga contra el presupuesto de Agricultura para 2026 porque lo ve "insuficiente" para sacar al sector de su grave crisis
Presupuestos de la Generalitat 2026: Casi 1.000 millones para modernizar y proteger económicamente al sector primario
Ni los 92 millones de euros que están previstos para la modernización de regadíos en Catalunya, ni las partidas que se destinarán a combatir la peste porcina africana (PPA), ni las medidas con las que se quiere reducir la carga administrativa. Los grupos de la oposición en el Parlament de Catalunya, salvo los Comuns, han mostrado en bloque este lunes su rechazo frontal a la propuesta de Presupuestos de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que estarán dotados con 999 millones de euros, casi un 22% más que los de 2023, los que están ahora en vigor tras ser prorrogados. Son unas cuentas, han dicho, "insuficientes" para afrontar todos los retos que tiene por delante un departamento al que no han dejado de lloverle los problemas en el último año. Esquerra Republicana (ERC), por su parte, se ha abstenido de comentar los números presentados por el conseller Òscar Ordeig, "mientras no se establezcan las garantías previas que le han exigido al Govern", ha indicado la diputada Montse Bergès.
"Es el departamento que se enfrenta a más nuevos retos, pero crece por debajo de la media", ha espetado Jeannine Abella, la portavoz de Junts en la comisión de Agricultura. "Por mucho dinero que haya, si no se realizan las políticas adecuadas, no sirve de nada y el sector pierde efectivos", ha agregado por su parte Daniel Cornellà, de la CUP. "¿De verdad cree este Govern prioritario el campo y la industria alimentaria cuando el presupuesto de la conselleria crece por debajo del de Acció Exterior o del de Política Lingüística?", ha cuestionado Eva García, diputada del PP. Desde los Comuns, la diputada Núria Lozano ha llamado a hacer una reflexión y a aplicar el sentido común, mientras el socialista Manel Ezquerra ha defendido que, "aunque podrían contar con más fondos, son unos presupuestos que van en la buena dirección, y eso es lo importante".
Ordeig, que les ha dado la razón en lo que las cuentas podrían estar desde luego mejor dotadas, ha recordado que el previsto para 2026 representa "más dinero que el se tuvo en 2023" y que "hay miles de proyectos que están pendientes de recibir financiación y esta llegará con estos presupuestos". "Hay demandas históricas que van a verse desbloqueadas y hay problemas en algunos sectores que necesitan ese dinero", ha respondido el conseller a quienes le han adelantado que no tendrán su apoyo. "Hemos sido el departamento que más tasas propone suprimir, entre otras razones, porque había casos en los que la recaudación era muy pequeña", ha agregado el titular de Agricultura, antes de recordar que se van a destinar 5,2 millones de euros para el portal RuralCat con el que se prevé simplificar las labores administrativas de los pequeños empresarios agrarios.
Ordeig, que ha insistido en que Catalunya aspira a ser "un referente mundial en producción de alimentos", ha adelantado asimismo que en los próximos días se dará a conocer cuál ha sido la renta agraria en Catalunya en 2025, un dato que, según el conseller, ha sido muy positivo, "gracias a la estabilización de costes y de la subida de los precios".
