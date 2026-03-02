La economía digital se ha duplicado desde la llegada del Mobile a Barcelona en 2006 y ya genera el 25% de la riqueza catalana

Exactamente dos décadas después de que el Mobile World Congress (MWC) abriera puertas por primera vez en Barcelona, la economía digital de la comunidad es el doble de grande de lo que lo era. La tendencia es perceptible desde muchas ópticas, pero este lunes, en el marco de una nueva edición de este congreso tecnológico, la fundación Mobile World Capital (MWCapital) le ha puesto cifras al fenómeno: la tecnología digital ya genera 68.800 millones de euros cada año en Catalunya, un 25,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad.

Este volumen incluye tanto lo que facturan las empresas directamente dedicadas a las TIC (41.500 millones de euros, según un informe que ha publicado Acció este fin de semana, también en el marco del MWC), sumado a lo que producen aquellas compañías que, aunque no se dedican estrictamente a ello, están generando negocio gracias a adoptar la digitalización. Se ha puesto como ejemplo los centenares de perfiles tecnológicos que tienen contratados compañías como Mango o Vueling en Catalunya.

"Estamos midiendo no solo el coste de un 'hardware' –ha precisado Francesc Fajula, director de MWCapital–, sino la capacidad productiva que tiene ese 'hardware' cada año sobre la economía, como lo haríamos con una fábrica". La ambición era medir el impacto intangible de un congreso tecnológico que deja tras de sí un impacto económico directo acumulado de casi 7.000 millones de euros y 173.000 puestos de trabajo generados. La conclusión, ha avanzado, es que queda demostrada la "transversalidad" que tiene actualmente la tecnología y la digitalización en el tejido empresarial catalán, y que es un "motor principal de desarrollo económico y social en el país".

Francesc Fajula (MWCapital), Maria Galindo (Generalitat de Catalunya) y Jordi Valls (Ajuntament de Barcelona), en la presentación dentro del Mobile World Congress de un informe sobr el legado del congreso en Catalunya / JORDI OTIX

El estudio elaborado entre dicha fundación publicoprivada y COTEC concluye que la industria digital ya genera una cuarta parte de la riqueza catalana y que este peso es diez puntos superior al del 2006. En porcentaje, el informe precisa que la economía digital ha crecido un 86,4% en estas dos décadas.

En realidad, el engorde de esta industria ha sido generalizado, pues también la economía digital española ha crecido un 81% en este tiempo. Sin embargo, el informe matiza que Catalunya lidera las estadísticas estatales en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías o la generación de 'startups'. La comunidad cuenta con 2.400 empresas emergentes de base tecnológica, que facturan en total casi 3.000 millones de euros al año y dan empleo a 30.500 personas, según otro balance reciente publicado por Acció.

Inversión extranjera y 'hubs'

La radiografía que ha elaborado esta agencia pública de promoción económica calcula, además de todo esto, que la tecnología representa ya prácticamente la mitad del volumen de inversión extranjera directa que capta la comunidad. Han sido 9.300 millones de euros en los últimos cinco años, más del doble (+165%) de lo que se captó entre 2016 y 2020. Este año en concreto, la comunidad ha ganado una docena de 'hubs' digitales de multinacionales, lo que lleva por encima de los 200 las unidades de negocio de este estilo en Catalunya. Eran menos de 10, hace esas dos décadas atrás.

Es cierto, ha reconocido Maria Galindo, secretaria de Polítiques Digitals del Govern de la Generalitat, que todo esto responde en buena medida a la evolución natural que ha tenido la industria de la tecnología a nivel global, pero que hay que celebrar "haber sabido capitalizar muy bien" este fenómeno en Catalunya. "Gracias a estos 20 años de Mobile y a tener la MWCapital, se generan estas complicidades entre administraciones", ha proseguido la misma, en un guante que ha recogido, luego, Jordi Valls, teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona.

Él ha vuelto a poner el foco sobre el congreso tecnológico para perfilarlo como el ejemplo perfecto de que "las cosas que funcionan son las que tienen consistencia en el tiempo", en referencia a que la feria exista por la sintonía publicoprivada y porque así lo hayan peleado partidos políticos de distintos colores a través del tiempo.

"El foco que la presencia del MWC ha puesto en Barcelona y sobre su sector digital ha sido clave para impulsar el crecimiento y consolidación de un ecosistema que en la ciudad es estratégico", compendia la directora ejecutiva de Empresa y Emprendimiento de Barcelona Activa, Itziar Blasco, en declaraciones a EL PERIÓDICO. En cualquier caso, la idea remarcada por todos y verbalizada concretamente por Jordi Valls en la rueda de prensa de presentación del informe es que la suerte es que esto vaya más allá del congreso. "El Mobile ha conseguido acelerar un ecosistema, pero esto ya no va solo de Mobile".