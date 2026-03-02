El Mobile World Congress 2026 ya está aquí. Desde este lunes hasta el próximo jueves 5 de marzo, Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat volverán a concentrar la atención de la industria tecnológica durante la celebración del célebre congreso, uno de los más influyentes del mundo para el sector.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias y todas las novedades que se presentarán en el MWC.

El MWC celebra su vigésima edición en Barcelona con más de 2.900 expositores La vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona comienza este lunes con la expectativa de que más de 100.000 visitantes pasen por el congreso, el principal evento mundial sobre tecnología ligada a la conectividad, en el que se congregan más de 2.900 expositores. Grandes corporaciones como Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Google, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Meta, Microsoft, Netflix, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica, Tik Tok y ZTE presentan sus novedades y debaten el futuro de la industria de la conectividad, marcado por la irrupción de la inteligencia artificial. La patronal europea de operadores móviles, GSMA, que organiza el congreso, espera igualar los 109.000 visitantes que acudieron al recinto el año pasado, pese a que los bombardeos en Irán y los países de su entorno están dificultando la llegada de algunos congresistas desde Oriente Medio, debido a las cancelaciones y retrasos de vuelos. Más de 8.000 trabajadores han participado en los últimos 20 días en el montaje del congreso, que durará hasta el jueves, y que en dos décadas ha tenido un impacto económico de unos 7.500 millones de euros para Barcelona.

Gisela Boada Felipe VI reclama una "salida diplomática" en Irán ante el riesgo de una "escalada regional" con consecuencias "imprevisibles" El Rey Felipe VI ha pedido buscar "una salida diplomática" que permita "restablecer el diálogo en una búsqueda honesta hacia la paz" en plena escalada bélica en Oriente Medio, desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Durante la tradicional cena de bienvenida al Mobile World Congress 2026 (MWC) en Barcelona, el monarca ha reivindicado la necesidad de acercar posturas para "evitar una situación caótica y una represión abierta". "Hacemos un llamamiento a la máxima contención en el uso de la fuerza; al respeto por las vidas de los civiles y a la búsqueda de una salida diplomática a esta lógica actual de confrontación", ha sentenciado. Lea aquí la noticia completa.

Gisela Boada Sánchez pide una "desescalada" del conflicto en Oriente Próximo y denuncia la "intervención ilegal" de dos países El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a pedir una "desescalada" del conflicto en Oriente Próximo y ha denunciado la "intervención ilegal" de dos países [Estados Unidos e Israel] en Irán, pero también ha condenado el régimen militarista iraní que "reprime a mujeres y niñas". "Todas estas acciones vulneran el derecho internacional y causan víctimas inocentes", ha aseverado. El jefe del Ejecutivo ha pedido, ante las críticas de varios partidos como PP y Vox por su posición, "no caer en falsas disyuntivas": "Se puede estar en contra de un régimen y estar a la misma vez en contra de una intervención peligrosa y fuera de la legalidad". "España estará con el diálogo y el respeto internacional; hay que retomar el diálogo cuanto antes".

El rey Felipe VI empieza su discurso

Gisela Boada Illa, preocupado por la situación en Irán El president de la Generalitat, Salvador Illa, asegura que sigue "con preocupación" la situación en Irán. "El Govern junta su voz a los gritos que piden desescaladas y retomar el camino de la diplomacia, la negociación y el respeto al derecho internacional. Vivimos momentos cambiantes y nuestro deber es ofrecer un futuro de esperanza y paz; no podemos tolerar más guerras ni violencia. La humanidad no puede tolerar un mundo gobernado por la ley del más fuerte", ha declarado en la cena del Mobile World Congress.

Gisela Boada Collboni defiende Barcelona como una ciudad "comprometida con la paz y la defensa de los derechos humanos" El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido Barcelona como una ciudad "comprometida con la paz y la defensa de los derechos humanos" en un momento de escalada bélica internacional. Así se ha pronunciado en su discurso durante la cena tradicional que inaugura el Mobile World Congress 2026. "Acoger el MWC nunca fue solo albergar un evento; es la visión de la ciudad que queríamos construir", ha declarado el edil en la 20 edición del Mobile en la capital catalana.

Salvador Illa recibe a Felipe VI y a Pedro Sánchez a su llegada a la cena de gala del MWC El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido este domingo al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), donde se celebra la tradicional cena de gala previa al inicio del Mobile World Congress (MWC). El ministro de Industria, Jordi Hereu; el de Transición digital, Óscar López; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se encontraban asimismo entre las autoridades que han saludado al rey a su llegada al Museo. La velada precede a la inauguración oficial del congreso mañana lunes, cuando Felipe VI visitará algunos los principales pabellones del recinto de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat, donde se dan cita las principales tecnológicas mundiales del sector de la conectividad.

Gisela Boada El Rey Felipe VI llega al MNAC El Rey Felipe VI acaba de llegar al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) para asistir a la tradicional cena de bienvenida al Mobile World Congress 2026 (MWC), que empieza oficialmente este lunes 2 de marzo en lo que será su 20ª edición en Barcelona. En breve realizará su discurso inaugural en el banquete, al que también asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Carles Planas Bou Trump también condiciona el MWC: las turbulencias de la IA y la soberanía tecnológica de la UE marcan el 20 aniversario del congreso en Barcelona El Mobile World Congress no es ajeno a esa realidad. A pesar de su carácter comercial y apolítico, el peso de las amenazas de Trump permeará en la influyente feria internacional de la tecnología, que celebra su 20ª edición en Barcelona. Y no solo en los encuentros ministeriales a puerta cerrada, sino también en los escenarios principales. Desde mañana lunes hasta el próximo jueves 5 de marzo, el MWC 2026 acogerá un total de 52 charlas y sesiones de debate dedicadas a la soberanía tecnológica, lo que supone casi un 80% más que las que hubo el año pasado y un aumento de 766% respecto a la de hace cuatro.