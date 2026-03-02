Las aerolíneas españolas cancelan más de 30 vuelos por el conflicto en Oriente Medio, la mayoría en Barcelona

La escalada del conflicto en Oriente Medio, desencadenada por los ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel, ha desencadenado una parálisis sin precedentes en el tráfico aéreo regional y global, con impactos directos sobre aerolíneas, conexiones turísticas y viajeros españoles, según datos de plataformas de seguimiento de vuelos y medios de comunicación internacionales.

A falta de comunicados corporativos detallados de grupos de aerolíneas, la evidencia operacional es contundente: el espacio aéreo de Qatar, Irán e Irak permanece cerrado, de acuerdo con la plataforma FlightRadar24, dejando más de 3.400 vuelos han sido cancelados y otros 19.000 sufren retrasos en la región de Oriente Medio en los últimos días. Varios aeropuertos clave —incluidos Dubái, Doha, Abu Dabi y Tel Aviv— mantienen restricciones extremas o permanecen cerrados.

Imagen del 'agujero' que se generó en buenta parte de Oriente Medio tras el cierre espacio aéreo en Irán. / FlightRadar24

De acuerdo con datos citados por el Financial Times procedentes de la consultora Cirium, cerca de 2.000 vuelos fueron cancelados el sábado y más de 1.500 del total previsto para el domingo ya habían sido anulados a media jornada en España.

En ese sentido, Aena ha confirmado que al menos 32 vuelos programados entre España y países del Golfo han sido cancelados o no han podido operar por el cierre de espacio aéreo en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania y Qatar. La mayor afectación se ha observado en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde 16 de 20 vuelos planificados quedaron en tierra.

También, Aena afirma que su red con aeropuertos de Oriente Medio (Arabi Saudita, Emiratos Árabes, Israel, Jordania y Qatar) se ha visto afectada. Hasta este momento, según confirma la empresa:

Madrid: 10 programados; 1 cancelado y ninguno operado.

10 programados; 1 cancelado y ninguno operado. Barcelona: 20 programados; 16 cancelados y ninguno operado.

20 programados; 16 cancelados y ninguno operado. Málaga: 2 cancelados de los 2 programados.

Por otro lado, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la española Iberia (del grupo IAG), confirma que por ahora solo se ha visto afectada su ruta con Doha, la cual ha tenido que ser “cancelada”.

La peor crisis del transporte aéreo desde el COVID-19

Según recoge The Guardian, expertos del sector advierten que esta interrupción constituye una de las “peores crisis del transporte aéreo desde la pandemia de COVID-19” y que sus efectos se extienden al corazón del turismo global. Las grandes aerolíneas del Golfo, como Emirates, Etihad y Qatar Airways, que normalmente transportan decenas de miles de pasajeros diarios, han suspendido operaciones hasta nuevo aviso, profundizando la disrupción del sistema de conexiones mundial.

La reacción de las aerolíneas europeas y globales ha sido rápida y preventiva, aunque aún limitada en transparencia corporativa. Compañías como Lufthansa han anunciado la suspensión de todos sus vuelos hacia y desde Dubái y Abu Dabi, evitando el espacio aéreo de los Emiratos hasta inicios de marzo, como medida de seguridad ante el riesgo de sobrevuelo.

Desde el sector turístico español, aún no se han divulgado estimaciones oficiales sobre el impacto económico —que podría ser considerable si persisten cancelaciones y desvíos prolongados— pero los operadores ya enfrentan una creciente demanda de reorganizaciones de itinerarios, reclamaciones y solicitudes de reembolso por parte de los clientes. Además, el constante cierre de hubs estratégicos complica la planificación de viajes a largo recorrido, un componente vital del turismo saliente e intercontinental.

Viajeros españoles varados

La situación de los viajeros españoles varados ha cobrado especial atención mediática y humanitaria. Según reportajes recientes, decenas de compatriotas han quedado atrapados en aeropuertos o ciudades como Abu Dabi y Doha tras la cancelación de sus vuelos, y muchos critican la “falta de apoyo logístico inmediato” por parte de las autoridades. Algunos relatan haber recibido únicamente comunicaciones genéricas que reiteran las recomendaciones de permanecer atentos a las indicaciones locales.

Por ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha activado un gabinete de crisis para monitorizar la situación y coordinar acciones consulares, aunque no hay una evacuación masiva inmediata prevista por el momento.

Noticias relacionadas

En un escenario de alta incertidumbre geopolítica, la industria aeronáutica y turística se enfrenta a un doble desafío: garantizar la seguridad de sus operaciones y diseñar respuestas eficaces para minimizar el impacto sobre pasajeros y empresas, mientras se dilucida cuánto tiempo persistirán estas restricciones aéreas que ya están reconfigurando las rutas y la conectividad global.