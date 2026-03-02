Confirmado por Idealista: Barcelona es la única capital donde ha bajado el precio del alquiler interanual en febrero

Barcelona rompe la tendencia nacional. Mientras el precio del alquiler en España se encareció un 7,8% interanual en febrero, la capital catalana fue la única gran ciudad que registró un descenso. Las rentas cayeron un 1,2% respecto al mismo mes de 2025, según el último informe publicado por el principal portal inmobiliario del país Idealista.

El dato contrasta con el comportamiento del resto de capitales. En Madrid, por ejemplo, los alquileres subieron un 10% en el último año. También se anotaron incrementos relevantes en Valencia, Alicante o Palma. Barcelona, en cambio, se desmarca en un momento especialmente sensible para su mercado residencial.

A pesar de la caída interanual, la ciudad condal sigue siendo la capital más cara de España para alquilar. El precio medio se sitúa en 23,4 euros por metro cuadrado, ligeramente por encima de Madrid (23,3 euros/m2) y muy por delante de San Sebastián (19 euros/m2). Es decir, el ajuste no altera el liderazgo de Barcelona en tensión de precios.

En el ámbito provincial, la anomalía se repite. La provincia de Barcelona también es la única de España donde el alquiler baja en tasa interanual (-1,5%), frente a un mercado nacional donde 49 de 50 provincias encarecen sus rentas.

¿Qué está pasando en Barcelona?

El retroceso coincide con la plena aplicación de la zonas tensionadas y los límites a las rentas impulsados por el Gobierno central y desplegados por la Generalitat en 2024. La regulación de precios, la obligación de ajustar contratos en áreas declaradas tensionadas y la presión inspectora han modulado las expectativas de los propietarios.

Al mismo tiempo, el mercado arrastra efectos colaterales: reducción de oferta disponible, trasvase hacia alquiler de temporada y mayor exigencia en los perfiles de solvencia. En distritos tradicionalmente tensionados como Eixample, Gràcia o Sant Martí, las operaciones se cierran con mayor rapidez, pero con márgenes más estrechos.

Catalunya, única comunidad con descenso de precios

En términos trimestrales, el precio en España aún avanza un 3,3%, lo que indica que la desaceleración en Barcelona no implica un cambio de ciclo generalizado, sino un ajuste localizado. Catalunya, de hecho, es la única comunidad autónoma que registra una caída interanual (-1,2%), frente a subidas de doble dígito en Castilla-La Mancha o la Comunidad de Madrid.

Para los inquilinos barceloneses, el descenso es una señal positiva, aunque limitada. Una vivienda tipo de 70 m2 sigue superando ampliamente los 1.600 euros mensuales en muchos barrios céntricos.

El mercado del alquiler en Barcelona entra así en una fase de contención estadística, pero continúa siendo uno de los más tensionados del sur de Europa. La clave estará en comprobar si este ajuste se consolida en primavera o si responde a un efecto puntual derivado del nuevo marco regulatorio.