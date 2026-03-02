Hora de descanso pagada por hora extraordinaria que se trabaje: lo dice la ley

Casi la mitad de los trabajadores que realizaron horas extra, el 47%, no recibió ningún tipo de compensación, ni económica ni en tiempo de descanso, denuncia un informe del Gabinete Económico de CCOO según el cual a lo largo de 2025 se realizaron cada semana en España una media de 2,5 millones de horas extra no pagadas.

Esta situación, expone el sindicato, afecta a 441.000 trabajadores en España y, subrayan, estas horas extra impagadas suponen "abuso estructural y una forma de explotación laboral". Estos trabajadores realizaron cada uno una media de 5,6 horas semanales sin recibir remuneración alguna ni cotización a la Seguridad Social durante 2025. Esto supone un coste laboral no abonado de 141 euros semanales, es decir, dejar de percibir 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones.

Compensadas de dos maneras

Las horas extraordinarias, definidas por el Estatuto de los Trabajadores como "aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo", se deben compensar por ley de dos posibles maneras. Las empresas pueden optar por abonar las horas extras en una cuantía fijada y reflejada mediante convenio colectivo o contrato individual (en ningún caso inferior al valor de la hora ordinaria) o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido.

En caso de ausencia de pacto al respecto, subraya el Estatuto, "se entenderá que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización".

Cabe recordar que el número de horas extraordinarias no puede ser superior a ochenta al año salvo ciertas excepciones ("para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes"). Eso sí, no se computarán dentro de estas ochenta las horas extras compensadas mediante descanso dentro los cuatro meses siguientes a su realización.

Madrid y Catalunya, las comunidades con más horas extra impagadas

Según CCOO, las comunidades autónomas que concentraron un mayor volumen de las 2,49 millones de horas extra no pagadas a la semana en 2025 fueron las de Madrid (582.000 horas extra no pagadas); Catalunya (495.000); Comunidad Valenciana (290.000); Andalucía (244.000); País Vasco (139.000), y Galicia (122.000).

Ante esta situación, la organización que dirige Unai Sordo critica el retraso que se está produciendo en la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas, que considera "imprescindible" para luchar contra este tipo de prácticas "abusivas e ilegales de miles de empresas" en España.