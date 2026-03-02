Mercado inmobiliario
Manuel Rodríguez-Poyo, notario: "Es más barata la herencia que la donación"
El experto explica los dos supuestos en los que se hacen donaciones de viviendas
Nuda propiedad: cómo blindar tu herencia y obtener liquidez con tu vivienda, según el abogado David Jiménez
Pilar Cobos
El notario Manuel Rodríguez-Poyo explica que, «en la práctica, donaciones de viviendas de padres a hijos solo se hacen en dos supuestos; uno, cuando los padres son mayores de 65 años y es su vivienda habitual, porque no tienen plusvalía en Renta, o dos, cuando la vivienda se ha recibido por herencia, han actualizado el valor en la herencia (porque las herencias no pagan ningún impuesto) y lo pueden donar sin plusvalía en Renta. Estos son los dos supuestos en los que se hacen donaciones de viviendas.
En los demás casos, no se puede, porque tiene plusvalía en Renta y tributa al 21% la ganancia patrimonial, como si se hubiera vendido». Este experto lleva las donaciones al terreno real, aclarando que «se están haciendo muchas donaciones, sí, pero no tantas».
La información del Instituto Nacional de Estadística indica que desde 2019, cuando se aprobó la bonificación del impuesto al 99% para parientes directos, estas operaciones se han cuadruplicado en Córdoba. Sin embargo, se mueven en torno a las 300 donaciones anuales sin incrementarse. Manuel Rodrígez-Poyo señala que, pese a la casi total supresión del tributo, «no te cuentan que esta donación sí devenga plusvalía en Renta y Plusvalía municipal, hay que pagarlo».
A modo de ejemplo, explica que, «si tengo una vivienda que compré (hace décadas) en 3.000 euros y ahora vale 100.000 euros, Hacienda, aunque tú la regales, interpreta que tienes una ganancia patrimonial de 97.000 euros y sobre eso tienes que tributar el 21% en Renta (unos 20.000 euros)». Así las cosas, «es más barato hacerlo por herencia que por donación, porque te ahorras la plusvalía en Renta y tiene la misma exención fiscal», aclara. Este notario puntualiza que «sí estamos haciendo muchas donaciones de dinero, porque están bonificadas en un 99% y no tienen más aristas. Los padres donan dinero a los hijos para que se compren una vivienda».
- Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
- Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
- Barcelona subvenciona con 600 euros la compra de un ciclomotor eléctrico al desguazar uno de combustión
- Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante
- Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
- La economía española va bien gracias y a pesar de
- Así afecta el IRPF a las pensiones de jubilación: porcentajes y casos en los que no se aplica
- Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona