Tecnología global en Barcelona

Guía y novedades del Mobile World Congress 2026: expositores, zonas temáticas y conferencias

El MWC 2026 refuerza su apuesta por la inteligencia artificial, la conectividad avanzada y nuevas áreas como Airport of the Future en Barcelona

Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del MWC y novedades

Imagen del Mobile World Congress 2026, en Barcelona.

Imagen del Mobile World Congress 2026, en Barcelona. / JORDI OTIX

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Barcelona vuelve a convertirse en el epicentro mundial de la tecnología con el Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebra del 2 al 5 de marzo en Fira Gran Via. En su vigésimo aniversario en la ciudad, el congreso organizado por la GSMA consolida un giro estratégico: menos protagonismo exclusivo del smartphone y más foco en inteligencia artificial, infraestructuras inteligentes y digitalización industrial.

Con más de 100.000 visitantes previstos y miles de expositores, el MWC es mucho más que una feria de móviles. Es un termómetro económico y tecnológico que anticipa inversiones, alianzas y tendencias globales.

Las grandes novedades temáticas: la “IQ Era”

El lema de esta edición, “The IQ Era”, articula el programa en torno a seis ejes: Intelligent Infrastructure, ConnectAI, AI 4 Enterprise, AI Nexus, Tech4All y Game Changers. El mensaje es claro: la IA deja de ser una promesa y pasa a ser infraestructura crítica.

En los pabellones, los grandes fabricantes (desde Samsung, Xiaomi o Honor hasta proveedores de red como Ericsson, Nokia o Huawei) exhiben avances en dispositivos con IA integrada, redes 5G avanzado y primeros desarrollos pre-6G, además de soluciones para empresas y administraciones públicas.

La conectividad aplicada a sectores estratégicos gana peso. Automoción, salud digital, industria 4.0 y ciberseguridad ocupan espacios propios, reflejando que el negocio ya no es solo el terminal, sino el ecosistema digital completo.

Nuevas zonas y experiencias

Entre las incorporaciones destaca “Airport of the Future”, una zona experiencial dedicada a mostrar cómo la conectividad, la biometría y la automatización transformarán la gestión aeroportuaria y el transporte aéreo.

Se mantienen espacios clave como 4YFN, centrado en startups y capital riesgo; Talent Arena, orientado a desarrolladores y talento digital; y las áreas de Connected Industries, donde se cruzan telecomunicaciones e industria.

También gana relevancia la GSMA Knowledge Zone, con sesiones más analíticas, y la Forum Zone, enfocada en debates estratégicos de alto nivel entre ejecutivos y reguladores.

Conferencias y líderes globales

El programa de conferencias combina visión tecnológica y análisis económico. Ejecutivos de grandes operadoras, fabricantes y compañías de IA comparten escenario con expertos en regulación, inversión y geopolítica digital.

La agenda incluye cumbres sectoriales sobre IA empresarial, smart cities, IoT, ciberseguridad y eSIM, además de debates sobre soberanía tecnológica y gobernanza de datos.

Para empresas y administraciones, el MWC 2026 no es solo escaparate; es un espacio de negociación y definición de estrategia. Para el público general, es la oportunidad de entender hacia dónde avanza la economía digital.

En definitiva, esta edición confirma que el congreso ha evolucionado: del móvil como producto estrella a la infraestructura inteligente como motor económico global.

