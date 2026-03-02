Foment llevará al Tribunal Constitucional los límites a la compra especulativa de vivienda

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha avanzado que promoverá ante el Tribunal Constitucional la impugnación de los límites a la compra con fines especulativos de vivienda que pretende el Govern. La histórica patronal ha celebrado este lunes su asamblea anual, en la que también ha reclamado al president Salvador Illa que abra una negociación con Junts en busca de las mayorías necesarias para los nuevos presupuestos de la Generalitat si fracasan las conversaciones con ERC.

Sánchez Llibre ha vuelto a cargar duramente contra el acuerdo entre Illa y los Comuns, que pretende dificultar la compra por parte de grandes fondos de bloques de edificios si dicha adquisición persigue ponerlos luego de nuevo a la venta en un corto plazo y a un mayor precio.

El líder patronal la ha calificado de "atentado contra la propiedad" y ha avanzado que "si hace falta promoveremos la interposición de un recurso de inconstitucionalidad o el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad contra esta medida que encontramos letal para la economía y la sociedad catalana", ha afirmado.

"La mejor política de vivienda no es el eslogan ni la pancarta, es la que moviliza suelo, agiliza licencias, estabiliza el marco y activa financiación mixta para multiplicar la oferta de alquiler asequible y de inclusión. Un gran pacto publicoprivat es la única vía que funcionará", ha aseverado el líder patronal.

Presupuestos sí o sí

"Apelamos a aquellos que están en situación de hacerlo que apoyen los presupuestos de la Generalitat. Entendemos las negociaciones y las posiciones de todos. Las respetamos, pero hace falta tener cuentas públicas", ha afirmado Sánchez Llibre, señalando, sin citarla, a ERC.

Los republicanos rechazan por el momento secundar el proyecto que el Govern presentó el pasado viernes en el Parlament, ya que condicionan dicho acuerdo a la delegación de competencias de recaudación y gestión del IRPF desde Hacienda a Catalunya. Algo a lo que, por el momento, no está el PSOE por la labor.

"Si el president de la Generalitat no logra el apoyo de este grupo, sería el momento de mirar hacia otro lado. Puede que sea el momento de negociar con otros grupos de la oposición", ha añadido, refiriéndose, también sin citarlos, a Junts.

Desde la bancada posconvergente no han dado por el momento ningún atisbo de voluntad de negociar con el PSC, de la misma manera que, de momento, los socialistas tampoco les han buscado. No obstante, en la histórica patronal verían con muy buenos ojos un acercamiento de estas dos fuerzas políticas, que permitiría al Govern pivotar hacia la derecha y no ceder en medidas como la pactada con los Comuns para limitar la compra con fines especulativos de vivienda.

Los nuevos presupuestos no agradan en Foment por su "gran presión fiscal", es decir, que no rebajan impuestos tal como reclama siempre la patronal, y porque son "muy intervencionistas", por medidas como la pactada con los Comuns. "Pero también es veridad que si no salen hacia adelante, Catalunya perderá más de 4.000 millones de euros en inversiones. Necesitamos dinamismo", ha aseverado Sánchez Llibre.

La ausencia de presupuestos no se traduciría automáticamente en la pérdida de esos 4.000 millones de euros de gasto adicional respecto a los anteriores presupuestos -concretamente podrían ser 4.591 millones-, sino que obligaría al PSC a someter a votación cada partida de incremento de gasto adicional que persiguiera añadir a sus cuentas. Desde ERC ya han avanzado que no están en contra de muchas medidas incluidas en el proyecto de presupuesto y que votarían a favor de los suplementos de crédito que las habilitasen.

No a ampliar los permisos por defunción

Hace cinco meses el Congreso de los Diputados tumbó el proyecto de ley promovido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales. PP, Vox y Junts votaron en contra, sumaron mayoría y la iniciativa no prosperó.

Sánchez Llibre ha sacado pecho de ese resultado, en tanto que Foment fue una de las organizaciones que más se opuso a la medida y que desde hace tiempo venía influyendo en Junts para que votara en contra. "Es un éxito de todos", ha dicho el presidente de Foment. Y ese mismo frente del 'no' es el que ha prometido impulsar contra la ampliación de los permisos por defunción que ambiciona la vicepresidenta segunda.

Noticias relacionadas

"Estaremos también muy atentos a las amenazas legislativas que van desde las ampliaciones de permisos hasta la participación de los sindicatos en los consejos de administración", ha avanzado el patrono.