Los 3 errores más comunes en las herencias que debes evitar, según la abogada Laura Lobo: "Te ahorrarás muchos problemas"

Hablar de herencias suele aplazarse hasta que ya no queda margen para ordenar nada. Es un acto que siempre se pospone. Sin embargo, cuando llega el momento, muchas familias descubren que el verdadero conflicto no está solo en repartir los bienes. Va mucho más allá. La abogada Laura Lobo lo resume en "los 3 errores más comunes en las herencias".

Testamento

"El primero de los errores es no hacer testamento", advierte. Parece una obviedad, pero precisamente por eso es tan frecuente: hay quien cree que, si no firma nada, “la ley lo arregla” o que hacer testamento es cosa de patrimonios enormes. Lobo lo plantea desde la utilidad práctica: “el testamento no solamente hace que la tramitación de la herencia sea más rápida y económica sino que también permite prever y solucionar muchos problemas”.

Ese "prever y solucionar" que menciona la abogada suele ser lo que más se infravalora. Quien no hace testamento no solo deja la herencia a un procedimiento más complejo, sino que deja también margen a que surjan dudas: qué pasa con determinados bienes, cómo se reparte, quién decide y bajo qué criterios. Y cuando hay dudas, aparecen los agravios. A veces no hace falta un gran patrimonio: basta con una vivienda familiar, una cuenta con ahorros o incluso objetos con valor sentimental para que la falta de claridad se convierta en un problema.

Donación en vida

El segundo error que señala tiene un componente emocional muy típico: ayudar en vida pensando que así se evita lío después. Lobo lo expresa sin rodeos: "Repartir en vida sin asesorarte". Y describe la escena habitual: "Mucha gente decide donar bienes o entregar dinero a hijos o incluso otros familiares a los que se quiere dejar parte de la herencia y eso es un grave error". En muchas familias, esas entregas se hacen con buena intención y confianza, pero la herencia, cuando llega, exige números, equilibrio y reglas.

La abogada añade la razón principal de ese riesgo: "Toda donación o entrega de dinero puede tener una repercusión directa en la herencia". Es decir, no es un gesto aislado. Puede alterar lo que le corresponde a cada heredero, puede generar discusiones sobre si aquello fue "un adelanto" o "un regalo", y puede abrir la puerta a reproches difíciles de gestionar en un duelo. Lobo además recuerda que no se trata solo de familia y sentimientos: "Por no hablar que hay consecuencias legales y fiscales. Hay que asesorarse muy bien antes de hacer cualquier operación porque a veces se genera más caos que solución".

Noticias relacionadas

Actualizar el testamento

El tercer error que destaca tiene que ver con una falsa sensación de "ya está hecho". "No revisar el testamento después de cambios importantes como por ejemplo un divorcio es un fallo frecuente porque el testamento se asocia a un momento puntual", señala. Pero la realidad no es una foto fija. La vida cambia: relaciones que terminan, nuevas parejas, hijos, mudanzas, conflictos familiares o reconciliaciones. Y cuando el testamento no se actualiza, puede quedar anclado a una realidad que ya no existe.