Pere Duran (4YFN): "Este será el año de la comercialización masiva de la IA de las 'startups'"

En las oficinas catalanas de GSMA, sociedad organizadora del Mobile World Congress (MWC), reina la calma. O, más bien, la tranquilidad de quien tiene puesta ya la comida en el asador, y solo resta a la espera de que se cocine. El apetito es evidente, claro, por lo menos, en Pere Duran, director de 4 Years From Now (4YFN), el evento para emprendedores dentro de este grandísimo congreso tecnológico. Si el salón principal cumple 20 años en Barcelona; su hermano pequeño va por los 12. Al principio se celebraba en un recinto distinto; tras el covid comenzó a compartir espacio con el MWC; desde 2024 ocupa dos pisos dentro del congreso; y este 2026 se le ha establecido hasta entrada propia, para reafirmar su singularidad. Esperan a 20.000 asistentes (según concretó el consejero delegado de GSMA Ltd, John Hoffman, hace unas semanas) y a un millar de empresas participantes.

¿Cómo encara esta edición del 4YFN? Según ha contado GSMA hay diferencias logísticas, no?

Hemos hecho un ‘refresh’. Hemos actualizado el formato, porque llevamos ya muchos años y hemos crecido mucho en el recinto Gran Vía [de Fira de Barcelona]. Era un momento para lanzar una política de entradas que diera mayor valor a los participantes del evento. Ahora hay tres tipos de entradas: para fundadores, para inversores y para corporaciones, y estas entradas tendrán muy personalizada la experiencia en espacios y beneficios.

¿No se puede interpretar como un regreso a los tiempos de separación física con el MWC?

El nuevo formato se ha diseñado para aprovechar al máximo las sinergias del MWC, porque cualquier asistente a 4YFN puede seguir accediendo al MWC el miércoles y el jueves. Además, tenemos salas de reuniones y espacios para encuentros con gente del MWC. Se trata, sencillamente, de crear un formato de entrada más estructurado y tener lo mejor de los dos mundos. Todos los indicadores nos dicen que ha sido muy bien recibido.

¿Si?

Sí. Estamos muy contentos. Esperamos más de mil empresas expositoras que vendrán de todo el mundo. Tenemos a 45 ecosistemas de emprendedores diferentes. Mucha cantidad y mucha calidad.

Es la duodécima edición del encuentro. Durante este tiempo ha habido cambios, pero, en el fondo, el evento permanece muy igual. ¿Contemplan darle una vuelta más profunda?

En mi opinión, el evento ha evolucionado muy positivamente y siempre ha crecido, en un mundo bastante incierto. 4YFN no se ha visto impactado por los asuntos geopolíticos, y cada año crecemos en expositores y en números, por lo tanto, creo que estamos donde hay que estar y siendo fieles a lo que tenemos que hacer, porque podemos cometer el error de querer ser demasiadas cosas. El 4YFN debe dar servicio a los emprendedores y a las ‘startups’, y a eso nos dedicamos. A crear una plataforma para que emprendedores y ‘startups’ puedan desarrollar sus negocios formando parte de la experiencia MWC.

¿Es un evento más para hacer contactos o para cerrar acuerdos?

Nuestra obsesión y valor diferencial en comparación con cualquier otro evento de emprendimiento es la parte de hacer negocio. Creemos que somos el evento más productivo a la hora de generar clientes, conversaciones con inversores y conexiones con las empresas tecnológicas. Hay una cifra interesante que es la de los fondos que tienen disponibles los inversores que vienen al evento: el año pasado eran 60.000 millones de dólares, este año son 70.000 millones de dólares. Piensa que tenemos al brazo inversor de Telefónica, Qualcomm, Samsung, Deutsche Telekom, Vodafone… y así puedo seguir hasta cientos y cientos. ¿En qué evento del mundo te vas a encontrar con tantos brazos de inversión de grandes empresas?

Pere Duran, director de 4YFN, el evento para emprendedores, 'startups' e inversores del Mobile World Congress / Ferran Nadeu / EPC

¿Tienen margen para crecer? ¿Están también impacientes con la incorporación del Hall Zero a la infraestructura de Fira de Barcelona?

Pues la verdad es que nosotros estamos muy contentos con el espacio que tenemos. La cantidad, la diversidad y la mayor capacidad de ver cosas son importantes, pero la calidad también lo es. Las ‘startups’ que vienen al 4YFN son cada vez más maduras, hay menos proyectos incipientes, y más empresas con plantillas de mínimo 10 personas.

¿Puede 4YFN responder a las necesidades de estos distintos tipos de ‘startups’? ¿Las que necesitan arrancar y las que necesitan rondas más importantes?

En 4YFN puedes participar de muchas maneras. Una es ir para encontrar un cofundador; otra es aliarte con otra empresa más desarrollada; otra mantener reuniones con inversores… Pero son todas formas muy complementarias entre sí. Lo que nos parece obligatorio es que el evento evolucione según lo que esté sucediendo ese año.

¿Y qué está sucediendo este año?

Pues, por ejemplo, la inteligencia artificial (IA). Otros años, aproximadamente un 70% de las empresas nos decían que estaban experimentando con ella, pero que aún no sabían como utilizarla. Este año, el 56% de los expositores nos han indicado que su producto tiene IA. Cuando diseñábamos el programa de conferencias, vimos clara una tendencia que es que antes las empresas se tenían que gastar miles de euros y dedicar meses a crear un ‘software’ de lo más sencillo. Esto, ahora, lo haces en una tarde. Todo está cambiando rapidísimamente.

Dicen que es la gran diferencia de esta edición, que la IA se verá aplicada.

Sí, creo que este año será el de la comercialización masiva de la IA de las ‘startups’ y de ver como la convierten en producto sostenible, con un modelo de negocio sostenible detrás.

¿Qué otros sectores brillarán especialmente?

El de la salud o la cuántica.

¿Le preocupa que Talent Arena les haga sombra?

No. Creo que Talent Arena se enfoca al desarrollo profesional, a los RRHH y al ‘reskilling’, espacios que nosotros no atacábamos proactivamente. Es un complemento increíble a toda la oferta que ya había. Si te interesa buscar desarrolladores hay que ir a Talent Area. Si lo que buscas es financiación e intentar vender tu producto como empresa emergente, ve al 4YFN. Y si formas parte del sector de las telecomunicaciones o te diriges a las grandes empresas, ve a MWC. Así que encantados, es otro sector que complementa muy bien toda la oferta.