“Aqualia es una empresa tan catalana como Aigües de Barcelona y desde luego más que Veolia”

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sacó hace un mes a concurso el servicio de abastecimiento de agua de ocho de sus municipios: Sant Cugat del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Tiana, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei y Ripollet. Se trata del mayor contrato del sector del agua licitado en España en la última década, con un valor estimado de 1.078 millones de euros para una concesión de 25 años. Aqualia, la filial de FCC participada por el fondo australiano IFM (49%) y especializada en la gestión del agua, acudirá a la puja, que dará servicio a cerca de 230.000 habitantes, según confirma su director para España, Lucas Díaz, en una entrevista en EL PERIÓDICO.

¿El concurso del Área Metropolitana de Barcelona implica que la gestión anterior no ha sido buena?

No. Estas licitaciones son ventanas de oportunidad para que los servicios públicos después de muchos años de la misma gestión se modernicen. El concurso abierto por el Área Metropolitana de Barcelona va a propiciar unas inversiones de casi 170 millones en un marco de colaboración público-privada. La consecuencia positiva es que, de esta manera, la ciudadanía puede recibir nuevos y mejores servicios y de una manera más fiable al margen de las crisis ambientales.

“El concurso va a propiciar inversiones de casi 170 millones de euros en un marco de colaboración público privada”

¿Acudirán a la puja?

Sí, por supuesto

¿Qué es lo que les atrae?

Es una oportunidad de demostrar que somos capaces de competir y hacerlo mejor que otros. Creemos que tenemos unos ratios de eficiencia por encima de la media. Somos los mejores y podemos competir en las mejores condiciones. Normalmente, cuando entramos en una concesión de este tipo con nuestras tecnologías adaptadas al modo local, a las necesidades que marca el concurso, los clientes quedan satisfechos con nuestro trabajo. Tenemos mucha experiencia.

¿Van a ir solos o en alianza con algún otro grupo?

Tenemos capacidad para ir solos, pero no sé qué decisión tomaremos porque hay mucha gente montando UTES (uniones temporales de empresas) y equipos porque es un concurso muy grande. No está definido a día de hoy.

"Vamos a presentar una ambiciosa oferta económica e inversora y tecnológicamente vanguardista"

El concurso supone romper el casi monopolio de Aigües de Barcelona, que es titular del suministro de agua en Barcelona y en otras 22 ciudades

Aigües de Barcelona ha sido una empresa muy catalana, pero ahora está participada por Veolia, que es una empresa francesa con sede en París. [El grupo francés Veolia controla desde 2022 la empresa Agbar, propietaria del 70% del capital de Aigües de Barcelona y desde finales del año pasado ha asumido también la marca]. Estamos en la calle Balmes 36 desde el inicio de Aqualia. Y Catalunya es un territorio estratégico para Aqualia. Desde nuestra delegación con sede en Barcelona prestamos servicio a más de 3,3 millones de personas en 241 municipios con una facturación, en 2024, de 251 millones de euros y una cartera de contratos valorada en 1.926 millones. Catalunya puede ser un territorio de fuerte crecimiento para la compañía en los próximos años. Tenemos la capacidad suficiente para hacerlo mejor que cualquiera. Lo que importa es la gestión, los números que se hagan y la capacidad de dar respuesta al ciudadano. Y nosotros somos una empresa tan catalana como Aigües de Barcelona y desde luego más que Veolia. Conocemos el territorio, sus particularidades y los puntos sobre los que hay que incidir, todo desde la perspectiva de las personas, con el usuario en el centro del proyecto.

En sus alegaciones, la concesionaria actual expresó dudas sobre la viabilidad del nuevo contrato. ¿Consideráis que puede haber riesgos y cuáles?

Entiendo que eso se refiere a la concesionaria del resto del área metropolitana que tiene una empresa mixta y que pudiera entender que tenía derecho o no, pero no es un tema que a nosotros nos atañe. Además, creemos que la competencia es buena. No creemos en los monopolios, no creemos que nadie se pueda adueñar de la gestión que no tiene y mucho menos si no tiene los contratos. Si el área metropolitana ha decidido sacar el concurso, entendemos que legalmente es válido y allí estaremos. Es bueno que en las provincias, en los territorios, haya más de una empresa compitiendo.

"Catalunya es un territorio estratégico para Aqualia"

¿Si Aqualia se hace con la concesión bajarán las tarifas?

Las tarifas quedarán determinadas en el proceso, dependiendo de los precios de la obra, pero siempre es mejor que haya competencia a que no la haya. Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para presentar una ambiciosa oferta económica e inversora y tecnológicamente vanguardista. Es de suponer que las grandes empresas vamos a concurrir en este concurso público y, sinceramente, eso nos motiva.

¿Qué otros planes tiene Aqualia en Catalunya?

En Catalunya hay mucho vencimiento de contratos y estamos pendientes de cualquier concurso que pueda salir. Aspiramos a ganarlos todos.

"Hace años que no sale ninguna concesión con un presupuesto de 1.000 millones de euros en España"

¿Y en el resto de España? ¿Alguna otra concesión a la vista a la que quieran concurrir?

Ahora mismo hay concesiones abiertas y estamos yendo a todas las que salen, pero ninguna tan destacada como la del Área Metropolitana de Barcelona. Hace años que no sale una licitación con un presupuesto de alrededor de 1.000 millones de euros como esta. Quizá la última fue Jerez de la Frontera (2013) y, por cierto, la ganamos nosotros.