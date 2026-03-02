Damm lleva al Mobile la batalla por la IA: competir ya es prever mejor que producir

La inteligenicia artifical (IA) y la batalla por los datos dejan indiferente a pocas industrias. Y entre esa minoría, la alimentaria, no es una excepción. En un entorno donde la industria alimentaria ha competido históricamente por escala, eficiencia y distribución, Damm ha explicado hoy, en el Mobile World Congress, que el futuro ya no se juega solo en fabricar más o mejor, sino en anticiparse.

"La ventaja competitiva que las empresas alimentarias tendrán en el futuro, será la calidad de las predicciones, la capacidad de adelantarse a las nuevas tendencias, y el grado de certeza que tengan a la hora de sacar nuevos productos" ha asegurado la directora de digitalización y gestión de datos de Damm, Laura Gil. "No competiremos tanto en producción o distribución, sino en inteligencia".

Gil ha comparecido en este lunes en el Mobile, donde Damm lideró una mesa redonda centrada en el papel de la inteligencia artificial en la compañía. En ella explicaron su evolución del modelo industrial, el papel de la digitalización, así como el papel de los patrocinios en la proyección internacional.

Cambio de paradigma

Ese cambio de paradigma descrito implica que la IA no es solo una herramienta de apoyo, sino el eje sobre el que se reorganiza la estrategia empresarial. Muestra de ello son los 618 millones de euros que la compañía que preside Demetrio Carceller Arce ha invertido en instalaciones industriales, I+D y la digitalización en los últimos 10 años.

Así, desde la detección de tendencias hasta la innovación de producto, la compañía ya utiliza modelos de datos para acortar tiempos, testar hipótesis y anticipar comportamientos del consumidor. Incluso explora el uso de “consumidores sintéticos” generados con IA para acelerar procesos de validación, una práctica cada vez más presente en entornos tecnológicos pero aún incipiente en gran consumo.

Este salto tecnológico se apoya en una transformación industrial. La empresa ha pasado en su historia de un modelo artesanal a una estructura altamente automatizada y digitalizada: de producir 30.000 hectolitros al año a superar los 21 millones, con una red de 16 fábricas y una operativa logística que mueve más de 5.100 camiones diarios.

MWC, ambiente. / Zowy Voeten / EPC

Un crecimiento, explican, que no se explica solo por volumen, sino por la incorporación de tecnología en toda la cadena de valor, desde la producción hasta la distribución. Sobre esa base, la capa de datos permite optimizar procesos en tiempo real. Sensores, analítica avanzada y modelos predictivos ayudan a detectar ineficiencias, anticipar incidencias o reducir el consumo energético, en línea con los objetivos de sostenibilidad.

"Solo en los últimos 25 años hemos multiplicado nuestro tamaño por 15 hasta convertirnos en un grupo de bebidas diversificado en producto e internacional, con 3 centros de producción fuera de España" ha detallado Octavi Martí, director de operaciones de Damm.

Datos para entender al consumidor

La compañía también está trasladando esta lógica al mercado, donde la inteligencia artificial permite entender mejor al consumidor y personalizar la experiencia de marca, desde el marketing hasta la relación directa en eventos y puntos de venta.

Otro de los puntos destacados de la charla ha sido, precisamente, la internacionalización de Damm. Y en ella, Jofre Riera, director de patrocinios de Damm, ha dejado claro que juegan un papel fundamental. "Por ejemplo, cuando quisimos abrir fábricas y adentranos en el mercado de Reino Unido, vimos que el 25% de la población ya conocía la marca. ¿Por qué? Pues por el turismo inglés que llega a España, pero sobre todo, por el patrocinio que damos al Barça" ha dicho.

Entre los eventos más destacados a lo largo de sus 150 años de historia, Riera ha destacado el mundial de futbol de 1982, los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 o más recientemente la 37ª edición de la Copa América de vela. La mesa redonda ha concluido con Damm reivindicando dun modelo empresarial basado en el impulso constante de la innovación para seguir reforzando su posición de liderazgo y consolidar su expansión internacional.