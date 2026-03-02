Presupuestos de la Generalitat 2026: La consellera Sílvia Paneque defiende un presupuesto un 32% superior al de 2023 con el foco en vivienda y transporte público

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defendido este lunes en el Parlament que el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026 crece un 32% respecto a 2023 y constituye “el más ambicioso de la historia”. La responsable del Govern ha detallado que el presupuesto del departamento asciende a 3.453 millones de euros —más de un 35% superior al de tres años atrás, ha detallado— y que, si se contabilizan consorcios y empresas públicas vinculadas, la cifra consolidada alcanza los 7.073 millones, un 32% más.

Ha reclamado a los grupos que pongan “Catalunya en la cabeza y el corazón” y prioricen el acuerdo. “Tenemos la capacidad de decidir si queremos encabezar el progreso respecto a nuestro entorno europeo o si ponemos por delante intereses de partido”, ha afirmado. La consellera ha enmarcado las cuentas en cuatro grandes ejes: vivienda, transición verde e hídrica, infraestructuras sostenibles y refuerzo del transporte público. Ha defendido la necesidad de “grandes consensos que beneficien a la ciudadanía más allá de los gobiernos” y ha apelado a la “concertación y el diálogo” ante la emergencia residencial.

Un tren circula por la R1 de Rodalies. / MANU MITRU / EPC

El bloque de vivienda concentraría 1.900 millones de euros —1.250 millones de recursos propios y 650 millones del Institut Català de Finances—, lo que, según Paneque, supone un 105% más que en el último presupuesto. El objetivo es incrementar el parque protegido y asequible, impulsar la rehabilitación energética y desplegar una nueva convocatoria del Pla de Barris.

Alcanzar las 89.500 ayudas al alquiler

Entre las metas cuantificadas, el departamento prevé alcanzar 89.500 ayudas al alquiler; superar los 2.000 nuevos pisos a precio limitado para jóvenes menores de 35 años que adquieran su primera vivienda; y llegar a 25.000 viviendas gestionadas por la Agència de l’Habitatge de Catalunya, sean de titularidad propia o cedidas.

Paneque ha recordado que el acceso a la vivienda preocupa a 9 de cada 10 catalanes y ha insistido en que el presupuesto es “la foto de las prioridades políticas”. También ha defendido instrumentos como el tanteo y retracto, la movilización de solares y la ampliación de los fondos de emancipación para jóvenes, con la voluntad de elevar la edad máxima hasta los 40 años.

Impulso ferroviario

En movilidad, las cuentas contemplan 2.049 millones de euros, un 14,2% más que en 2023, con el objetivo de reforzar el transporte público y avanzar en la integración tarifaria en Girona y Terres de l’Ebre, de modo que el 80% de los municipios catalanes formen parte del sistema integrado.

El presupuesto incluye una transferencia de 1.152 millones a la Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, la implantación tecnológica de la T-Mobilitat (14,1 millones) y 60,1 millones en subvenciones a empresas operadoras. En carreteras, se prevén 516 millones para mantenimiento y 36 actuaciones de mejora de la seguridad vial en 2026, además de inversiones en carriles bici y corredores de bus.

Tuneladora de la L8 / Territori

En infraestructuras, el departamento destina 2.244 millones —el 34,4% del total—, un 31% más, con una apuesta central por el ámbito ferroviario (1.491 millones), incluyendo contratos de gestión de Rodalies, actuaciones en las líneas L8 y L9 y el tren-tram de Tarragona. Paneque ha defendido que no se trata de “proyectos aislados”, sino de un sistema integrado con mayor resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos y la sequía.

La oposición critica la gestión

La aprobación de las cuentas depende del respaldo de ERC. La diputada republicana Lluïsa Llop ha advertido de que “la responsabilidad es del Govern, no nuestra”, y ha señalado que el acuerdo fue de investidura y no de legislatura. “No se dan las condiciones porque no se cumplen los acuerdos”, ha afirmado, aunque ha dejado abierta la puerta a seguir negociando, ya sea vía presupuestos o suplementos de crédito.

La diputada de Junts Judith Toronjo se ha quejado de que el presupuesto de Territori no da respuesta a las necesidades en las infraestructuras del país y ha insistido en la idea de que Ferrocarrils de la Generalitat debe gestionar Rodalies. Desde el PP, Àngels Esteller ha calificado el proyecto de “continuista” y ha cuestionado la evaluación de las ayudas a la vivienda, además de criticar la renuncia a determinadas infraestructuras viarias. Vox, por boca de su diputado Andrés Bello, ha pedido reducir altos cargos y ha cuestionado partidas vinculadas a empresas públicas y cursos formativos vinculados con políticas feministas, que la consellera le ha afeado.

Archivo - Bloque de viviendas / EUROPA PRESS - ARCHIVO

"Desastre absoluto" de la movilidad pública

Los Comuns, a través de Lluís Mijoler, han señalado que no son los presupuestos que habrían elaborado en solitario, pero han defendido el acento en alquiler, transporte público y transición ecológica. La CUP, con Daniel Cornellà, ha advertido de que el aumento de millones no basta tras años de degradación de infraestructuras y ha puesto en duda que el presupuesto permita revertir el “desastre absoluto” de la movilidad pública.

Paneque ha concluido apelando a la necesidad de dotarse de presupuestos para desplegar políticas estructurales en vivienda y transporte público y ha tendido la mano a ERC para “poner el país por delante”. "Estoy convencida de que son los presupuestos que van en la dirección correcta", ha finalizado, más de tres horas después de empezar.