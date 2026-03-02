La Comunidad de Madrid permite desgravar más de 500 euros por el cuidado de familiares mayores de 65 años

A la hora de presentar la declaración de la renta son cada vez más las personas que permanecen atentas a nuevas deducciones que pueden aplicar en sus ejercicios fiscales. Actualmente, existen una gran cantidad de gastos que podemos deducir a nivel estatal, ya sea por circunstancias personales o familiares, modificaciones en la vivienda, etc.

Sin embargo, las comunidades autónomas también pueden establecer rebajas fiscales específicas en su territorio. De esta forma, informarse sobre estas medidas puede ahorrar cantidades importantes de dinero a los contribuyentes.

Más de 500 euros desgravados por cuidar de un familiar

En concreto, la Comunidad de Madrid permite a las familias deducirse más de 500 euros por el cuidado de personas mayores de 65 años. La condición para acceder al incentivo económico será cumplir una serie de requisitos concretos.

Básicamente, según establece la ley, el usuario puede solicitar una desgravación de 515,50 euros en el IRPF por cada miembro de la familia, siempre que convivan en el mismo domicilio. La ayuda también se puede solicitar si uno de los padres posee una discapacidad igual o superior al 33%, aunque no haya alcanzado los 65 años.

Cuáles son los requisitos para solicitar la deducción

Tras aplicar esta reducción fiscal, la base total para calcular los impuestos disminuye, y con ello, el importe final. Los casos donde mayor impacto tendrá la medida serían los hogares con rentas medias, aliviando ligeramente su carga fiscal.

Según confirman los expertos, para solicitar la deducción por cuidado de ascendientes se deben cumplir ciertas condiciones, impuestas por la Comunidad de Madrid:

Cumplir el umbral de edad o discapacidad : El ascendiente deberá poseer más de 65 años , o presentar una discapacidad igual o superior al 33%

: El ascendiente deberá poseer , o presentar una Demostrar la convivencia : El familiar tendrá que haber convivido con el contribuyente durante seis meses como mínimo

: El familiar tendrá que haber convivido con el contribuyente durante No superar el límite de ingresos: Además, los ingresos del ascendiente no deberán superar los 8.000 euros anuales

Además de ello, el familiar no podrá presentar renta con ingresos superiores a los 1.800 euros. En todo caso, la Comunidad de Madrid aclara que esta deducción se aplica en el ámbito autonómico, por lo que no será compatible con otras ayudas estatales.

De esta forma, las autoridades recomiendan revisar los datos económicos antes de presentar la declaración fiscal, evitando cualquier malentendido. Debemos tener claro que esta desgravación no cubriría todos los gastos vinculados al tratamiento del familiar, aunque sí que supondría un alivio para muchas familias.