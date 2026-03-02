La catalana Open Cosmos lanza una constelación de satélites para blindar la conectividad europea desde el espacio

La barcelonesa Open Cosmos mueve ficha en plena carrera por la autonomía tecnológica europea. La compañía ha presentado ConnectedCosmos, una constelación propia de satélites en órbita baja (LEO) diseñada para garantizar conectividad espacial soberana y segura a gobiernos, instituciones y empresas.

El anuncio llega en un momento clave para Europa, marcada por la creciente inestabilidad geopolítica y la vulnerabilidad de infraestructuras críticas como cables submarinos o estaciones terrestres. Con este proyecto, Open Cosmos busca reducir la dependencia europea de megaconstelaciones extranjeras y reforzar la autonomía estratégica del continente.

ConnectedCosmos integrará banda ancha punto a punto e IoT (internet de las cosas; objetos físicos equipados con sensores, software y tecnologías que se conectan) directo al dispositivo, dos capacidades que permitirán transmitir datos operativos en tiempo real, incluso en escenarios críticos. La compañía introduce además el concepto de “resiliencia activa”, que promete mantener comunicaciones operativas frente a interferencias, intentos de jamming o ciberataques.

Red espacial sin estaciones terrestres

Uno de los elementos diferenciales será la incorporación de Enlaces Intersatelitales Ópticos (ISL). Esta tecnología permitirá que los satélites se comuniquen entre sí en el espacio, creando una red soberana sin necesidad de infraestructuras terrestres intermedias.

El objetivo es claro: evitar puntos de fallo físicos y minimizar riesgos asociados a sabotajes o interrupciones en tierra. En un contexto en el que la seguridad de las comunicaciones es considerada asunto de Estado, la propuesta de Open Cosmos apunta directamente a clientes institucionales y estratégicos.

La constelación operará además bajo licencias prioritarias de espectro en banda Ka otorgadas por Liechtenstein, reactivadas a comienzos de 2026 con los primeros lanzamientos del programa.

La combinación con observación terrestre

El proyecto no llega aislado. ConnectedCosmos se integrará con la infraestructura de observación de la Tierra de la compañía, la Open Constellation, permitiendo combinar datos de imágenes satelitales y comunicaciones seguras en tiempo real.

Imagen de archivo de las instalaciones de la empresa Open Cosmos, especializada en el diseño y fabricación de satélites. / Zowy Voeten - EPC - Archivo

Según su fundador y consejero delegado, Rafel Jordà, esta convergencia permitirá aportar “contexto e inteligencia inmediata” en operaciones que dependan del análisis del terreno o de infraestructuras sensibles.

La empresa, con sede en Barcelona y presencia industrial en España, Reino Unido, Portugal y Grecia, acumula más de una década de actividad con una tasa de éxito del 100% en lanzamientos. Recientemente ha ampliado su Sala Blanca en la capital catalana para aumentar la capacidad de integración simultánea de satélites.

Europa acelera su independencia orbital

El movimiento de Open Cosmos se enmarca en la estrategia europea por reforzar su capacidad espacial propia, en paralelo a iniciativas públicas como las impulsadas por la Agencia Espacial Europea, a modo de antídoto contra la alta dependencia exterior, preservando así la soberanía digital.

En un mercado global dominado por grandes operadores estadounidenses, el despliegue de una constelación privada europea con enfoque soberano supone un paso relevante. La conectividad desde el espacio ya no es solo una cuestión tecnológica, sino económica y estratégica.

Noticias relacionadas

Con ConnectedCosmos, Open Cosmos no solo amplía su modelo de negocio. Aspira a situar a Europa en una posición más sólida en el tablero espacial global, donde la seguridad de los datos y la independencia tecnológica marcan la diferencia.