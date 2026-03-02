Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránHizbuláBorrasca ReginaBarcelonaViviendaBarcelonaTailandiaZygmunt BaumanJuan del ValLuna de sangreEncuesta elecciones Andalucía
instagramlinkedin

Carrera por la soberanía espacial

La catalana Open Cosmos lanza una constelación de satélites para blindar la conectividad europea desde el espacio

La empresa despliega ConnectedCosmos, su propia red de satélites en órbita baja para ofrecer comunicaciones seguras, resilientes y sin dependencia de infraestructuras terrestres vulnerables

España y Portugal se alían para lanzar una "ambiciosa" constelación de satélites para monitorizar bosques y costas

Imagen de archivo de las instalaciones de la empresa Open Cosmos, en Barcelona.

Imagen de archivo de las instalaciones de la empresa Open Cosmos, en Barcelona. / ZOWY VOETEN - ARCHIVO

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La barcelonesa Open Cosmos mueve ficha en plena carrera por la autonomía tecnológica europea. La compañía ha presentado ConnectedCosmos, una constelación propia de satélites en órbita baja (LEO) diseñada para garantizar conectividad espacial soberana y segura a gobiernos, instituciones y empresas.

El anuncio llega en un momento clave para Europa, marcada por la creciente inestabilidad geopolítica y la vulnerabilidad de infraestructuras críticas como cables submarinos o estaciones terrestres. Con este proyecto, Open Cosmos busca reducir la dependencia europea de megaconstelaciones extranjeras y reforzar la autonomía estratégica del continente.

ConnectedCosmos integrará banda ancha punto a punto e IoT (internet de las cosas; objetos físicos equipados con sensores, software y tecnologías que se conectan) directo al dispositivo, dos capacidades que permitirán transmitir datos operativos en tiempo real, incluso en escenarios críticos. La compañía introduce además el concepto de “resiliencia activa”, que promete mantener comunicaciones operativas frente a interferencias, intentos de jamming o ciberataques.

Red espacial sin estaciones terrestres

Uno de los elementos diferenciales será la incorporación de Enlaces Intersatelitales Ópticos (ISL). Esta tecnología permitirá que los satélites se comuniquen entre sí en el espacio, creando una red soberana sin necesidad de infraestructuras terrestres intermedias.

El objetivo es claro: evitar puntos de fallo físicos y minimizar riesgos asociados a sabotajes o interrupciones en tierra. En un contexto en el que la seguridad de las comunicaciones es considerada asunto de Estado, la propuesta de Open Cosmos apunta directamente a clientes institucionales y estratégicos.

La constelación operará además bajo licencias prioritarias de espectro en banda Ka otorgadas por Liechtenstein, reactivadas a comienzos de 2026 con los primeros lanzamientos del programa.

La combinación con observación terrestre

El proyecto no llega aislado. ConnectedCosmos se integrará con la infraestructura de observación de la Tierra de la compañía, la Open Constellation, permitiendo combinar datos de imágenes satelitales y comunicaciones seguras en tiempo real.

BARCELONA 21/07/2025 Economía. Instalaciones de la empresa Open Cosmos, especializada en el diseño y fabricación de satélites, durante una visita para un reportaje sobre tecnología espacial que se publicará el sábado 26. FOTO de ZOWY VOETEN

Imagen de archivo de las instalaciones de la empresa Open Cosmos, especializada en el diseño y fabricación de satélites. / Zowy Voeten - EPC - Archivo

Según su fundador y consejero delegado, Rafel Jordà, esta convergencia permitirá aportar “contexto e inteligencia inmediata” en operaciones que dependan del análisis del terreno o de infraestructuras sensibles.

La empresa, con sede en Barcelona y presencia industrial en España, Reino Unido, Portugal y Grecia, acumula más de una década de actividad con una tasa de éxito del 100% en lanzamientos. Recientemente ha ampliado su Sala Blanca en la capital catalana para aumentar la capacidad de integración simultánea de satélites.

Europa acelera su independencia orbital

El movimiento de Open Cosmos se enmarca en la estrategia europea por reforzar su capacidad espacial propia, en paralelo a iniciativas públicas como las impulsadas por la Agencia Espacial Europea, a modo de antídoto contra la alta dependencia exterior, preservando así la soberanía digital.

En un mercado global dominado por grandes operadores estadounidenses, el despliegue de una constelación privada europea con enfoque soberano supone un paso relevante. La conectividad desde el espacio ya no es solo una cuestión tecnológica, sino económica y estratégica.

Noticias relacionadas

Con ConnectedCosmos, Open Cosmos no solo amplía su modelo de negocio. Aspira a situar a Europa en una posición más sólida en el tablero espacial global, donde la seguridad de los datos y la independencia tecnológica marcan la diferencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  2. Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
  3. Barcelona subvenciona con 600 euros la compra de un ciclomotor eléctrico al desguazar uno de combustión
  4. Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante
  5. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  6. La economía española va bien gracias y a pesar de
  7. Así afecta el IRPF a las pensiones de jubilación: porcentajes y casos en los que no se aplica
  8. Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona

Illa pide que se respete la ley internacional tras el ataque a Irán y ante la presencia de Israel en el Mobile World Congress

Illa pide que se respete la ley internacional tras el ataque a Irán y ante la presencia de Israel en el Mobile World Congress

La catalana Open Cosmos lanza una constelación de satélites para blindar la conectividad europea desde el espacio

La catalana Open Cosmos lanza una constelación de satélites para blindar la conectividad europea desde el espacio

La carrera de las telecos por combatir en España situaciones críticas con IA y drones de última generación

La carrera de las telecos por combatir en España situaciones críticas con IA y drones de última generación

Israel bombardea el Líbano en respuesta a los ataques de Hizbulá

Israel bombardea el Líbano en respuesta a los ataques de Hizbulá

El petróleo se dispara más de un 8% y los mercados europeos anticipan fuertes caídas ante el conflicto EEUU-Irán

El petróleo se dispara más de un 8% y los mercados europeos anticipan fuertes caídas ante el conflicto EEUU-Irán

'Lo de Évole' acierta con Manu Sánchez, pero se deja ganar por el cine de La 1, mientras 'GH Dúo' llega justo al doble dígito en su semifinal

'Lo de Évole' acierta con Manu Sánchez, pero se deja ganar por el cine de La 1, mientras 'GH Dúo' llega justo al doble dígito en su semifinal

Milei abre el año legislativo en Argentina entre insultos, anuncios de reformas y alianza con EEEUU

Moeve Fútbol Zone 1x15: Análisis de la jornada con bloque especial de fútbol femenino

Moeve Fútbol Zone 1x15: Análisis de la jornada con bloque especial de fútbol femenino