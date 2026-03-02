Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El impacto de la guerra

Bolsas hoy: ¿Qué implicaciones tiene el conflicto en Irán? Sigue la evolución en tiempo real de los mercados y el petróleo

DIRECTO | Ataque de EEUU e Israel contra Irán, en directo: última hora de la guerra, bombardeos y cifra de muertos

Varias personas frente a los paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa

Varias personas frente a los paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa / CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS

Madrid
Las bolsas de todo el mundo viven un día de caídas generalizadas en la primera jornada de los mercados tras el ataque conjunto lanzado el pasado sábado por EEUU e Israel contra Irán, que ha descabezado al régimen de los ayatolás y ha desembocado en un fuego cruzado por varios países de Oriente Próximo. En cambio, el precio del petróleo brent se está disparando ante el aumento de las tensiones en esa zona del planeta especialmente estratégica para el crudo.

En el siguiente gráfico puedes consultar la situación en tiempo real de los principales mercados internacionales.

Visualización de datos interactiva.

Y en el siguiente gráfico puede consultar la evolución del precio del barril de petróleo brent durante este año 2026.

Gráfico que muestra la evolución del precio del petróleo en 2026.

