BlackRock pone a la venta el 11,4% de Naturgy, valorado en unos 2.957 millones

BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, ha decidido vender el paquete accionarial que hasta ahora controlaba en Naturgy, que asciende hasta un 11,4%, valorado en 2.957 millones de euros. El vehículo ha contratado a los bancos estadounidenses JP Morgan y Goldman Sachs para gestionar la colocación del paquete accionarial que tiene en la energética catalana a través de su participada GIP, según ha notificado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 11 de diciembre, el fondo ya colocó el 7,1% de Naturgy a un precio de 24,75 euros por acción, lo que arrojaba un descuento del 5,4% sobre el precio al que cerraron la víspera las acciones de la energética. CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, aprovechó esa ocasión para aumentar su participación en un 2,022% y ampliar su posición como accionista mayoritario de la cotizada. La sociedad de inversión liderada por Isidre Fainé, con Francisco Reynés —también presidente de la energética— como vicepresidente, posee el 25,986% del capital de la compañía, y recuperaba así la participación que tenía antes de la auto-opa concluida el pasado mes de junio.

Los dos bancos de inversión han sido designadas como entidades colocadoras para "emplear esfuerzos razonables" con el fin de buscar compradores entre inversores cualificados mediante una oferta acelerada ('accelerated bookbuilt offering') de esos títulos de Naturgy. La operación se articulará como una venta secundaria en bloque y se dirige exclusivamente a inversores profesionales, sin que suponga en ningún caso una oferta pública de valores, de acuerdo con el documento.

La colocación acelerada comenzará de forma inmediata tras la difusión de la comunicación de información privilegiada y se ejecutará conforme al contrato de colocación suscrito entre el vendedor y los bancos colocadores, que recoge las condiciones habituales en este tipo de operaciones y está sujeto a condiciones suspensivas estándar.

Una vez completado el proceso, JP Morgan y Goldman Sachs anunciarán los términos definitivos, incluido el precio de venta de las acciones, mediante una nueva comunicación al mercado.

Cuando culmine la operación, BlackRock abandonará el accionariado de Naturgy, que está encabezado por CriteriaCaixa con el 26% del capital, seguido del fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) y Sonatrach (4,1% del capital). Los títulos de Naturgy cerraron la sesión del lunes en Bolsa a un precio de 26,70 euros, tras subir un 1,37%.

Aumentar la liquidez

Con esta operación de desinversión, Naturgy da un paso más hacia una estructura accionarial más “abierta”: aumenta el capital flotante, un objetivo recurrente en el discurso de la compañía y uno de los elementos más valorados por el mercado por su impacto en la liquidez del valor, siempre que ningún otro fondo de inversión tome una posición en la gasística.

Además, fuentes del mercado apuntan que hasta ahora la cotización de Naturgy convivía con la expectativa de que GIP contaba con una participación pendiente de colocación, lo que actuaba como un “techo” implícito: el mercado descontaba que, a partir de cierto nivel de precio, podrían llegar nuevas ventas. Al haberse completado ya la desinversión, esa presión potencial se diluye y el título queda, en la práctica, “destapado” de esa presión.

A medio plazo, una vez BlackRock salga del accionariado de la compañía, también saldrán los tres consejeros dominicales que hasta ahora ocupaba en el máximo órgano de gobierno y, por tanto, obligará a Naturgy a revisar el gobierno corporativo para adaptarlo a la situación resultante, una vez se asiente el cambio.