Prestaciones por desempleo
Bélgica pone fin a la prestación por desempleo de forma indefinida: la medida entrará en vigor a partir de marzo de 2026
El Gobierno belga planea eliminar el paro indefinido el 1 de julio de 2027, aunque ampliará las ayudas para trabajadores a tiempo parcial y desempleados de sectores con falta de mano de obra
El SEPE lo confirma: podrás cobrar el paro si te despiden del trabajo siempre que cumplas este requisito
El pasado 28 de febrero ha sido el último día en vigor de la prestación por desempleo de forma indefinida en Bélgica, con una limitación máxima de dos años. Esta ayuda económica forma parte de una reforma laboral que buscaba solventar la falta de mano de obra en el país.
De forma oficial, la prestación caducó el 31 de diciembre de 2025 para aquellas personas que habían estado recibiéndola por más de 20 años. Sin embargo, la mayoría de sus beneficiarios no dejaron de recibirla hasta finales de febrero.
Una nueva normativa de prestaciones
Según confirma el gobierno belga, la nueva normativa se aplicará a todas las solicitudes de prestación que hayan sido presentadas a partir de marzo de 2026. En los casos donde se solicitó la ayuda antes de marzo, se aplicará un régimen transitorio, con la retirada de la prestación de forma progresiva, distribuida en varias fases.
Además de ello, también se modificará el sistema de "prestaciones de inserción", una ayuda destinada a jóvenes o personas con baja experiencia laboral. De esta forma, la duración de esta ayuda quedaría limitada a 12 meses, con posibilidad de establecer excepciones en casos concretos.
Por otro lado, la Oficina Nacional de Empleo belga (ONEM) asegura que se establecerán hasta seis olas para suprimir el efecto de estas prestaciones. De esta forma, los primeros afectados serán personas con 20 años de desempleo acumulados, así como los beneficiarios del subsidio de inserción que comenzaron a cobrarlo, como máximo, el 1 de enero de 2025.
Algunas excepciones de la medida
El Gobierno belga estima que, para el 1 de julio de 2027, el régimen de paro indefinido se habrá eliminado por completo. Las excepciones en este caso serían los colectivos de artistas, pescadores y personas mayores de 55 años con al menos 30 años de servicio.
Además, se menciona una ampliación del subsidio para los trabajadores a tiempo parcial, así como los desempleados que hayan comenzado una formación en un sector con falta de mano de obra antes del 1 de enero de 2026.
El Constitucional reafirma la decisión del Gobierno
En respuesta a esta medida, los principales sindicatos del país solicitarían una anulación de la nueva normativa. Sin embargo, la denuncia no tuvo éxito, ya que no se demostró un daño grave e irreparable al sector, ni tampoco se presentó un argumento sólido.
Ante la decisión del Tribunal Constitucional de seguir adelante con la normativa, el responsable belga de Empleo, David Clarinval, mostraría su apoyo. Para el experto, esta medida se convierte en una oportunidad para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social y fortalecer el apoyo al empleo.
