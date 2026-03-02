Ángel Pidal, nuevo CEO de Grupo Nortempo

Grupo Nortempo anuncia el nombramiento de Ángel Pidal como nuevo CEO, marcando el inicio de una etapa centrada en el crecimiento sostenible, la excelencia operativa y la expansión internacional. Su visión estratégica sitúa a las personas en el centro y refuerza el compromiso del grupo con un modelo de liderazgo basado en la escucha activa, la cercanía y la capacidad de anticiparse a las nuevas dinámicas del mercado laboral.

El nuevo CEO asume la dirección con el objetivo de acelerar el Plan Estratégico 2026–2030, impulsando la diversificación de soluciones, la especialización por sectores y la consolidación de Nortempo como un actor global en la gestión integral de recursos humanos.

“Con una visión clara de liderazgo y gestión, el crecimiento y la creación de valor para los clientes permitirán la consolidación del grupo y su internacionalización”, afirma Ángel Pidal. “El futuro requiere líderes que se atrevan a cambiar las reglas y no solo a jugar con ellas”, puntualiza el nuevo CEO.

Un liderazgo joven, orientado a resultados y con visión global

La trayectoria de Ángel Pidal combina su formación de doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Dirección Comercial y Marketing con una carrera marcada por la asunción temprana de responsabilidades.

Ángel llega a esta responsabilidad tras una década de trayectoria en el grupo, un recorrido que comenzó desde la base y le llevó a pasar por diferentes departamentos y áreas de negocio, consolidando una visión operativa y cercana al día a día de equipos, clientes y candidatos, y contribuyendo de forma directa a la evolución del grupo. En la última etapa asumió las direcciones generales de Nortempo selección y Grupo Clave, alcanzando en ambos negocios un crecimiento en torno al 70% de facturación en 2025, e impulsó el reclutamiento internacional, gestionando 1.500 incorporaciones en origen (con previsión de alcanzar las 4.000 en 2026).

Grupo Nortempo cerró 2025 con un crecimiento del 20% y 170 millones de euros de facturación, y encara 2026 con el objetivo de mantener un ritmo de crecimiento de doble dígito, reforzando la rentabilidad operativa mediante eficiencia, innovación y especialización.

Sobre Grupo Nortempo

Con más de 35 años de evolución constante al servicio de organizaciones empresariales en el campo de la gestión de recursos humanos, Grupo Nortempo ofrece múltiples soluciones a sus clientes, desde trabajo temporal, pasando por la selección, headhunting, formación, consultoría, outsourcing o Centro Especial de Empleo. Con una plantilla de 500 personas empleadas y más de 50 centros de trabajo en 8 países, el grupo empresarial cuenta con todos los medios necesarios para acompañar a las compañías en su camino hacia la eficiencia y productividad en la gestión integral de RR.HH.