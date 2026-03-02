Récord histórico de Inditex: los analistas anticipan que ganará por primera vez más de 6.000 millones

El próximo 11 de marzo, Inditex hará públicos los resultados de su ejercicio fiscal 2025, cerrado el 31 de enero. A diez días de la cita, el consenso de analistas dibuja un escenario de crecimiento moderado en las ventas, pero ello no impedirá que la multinacional con sede en Arteixo vuelva a marcar un nuevo récord histórico de facturación y beneficios. El cuarto consecutivo tras la pandemia.

Las principales casas de análisis coinciden en que el grupo textil gallego volverá a ampliar sus magnitudes y, por primera vez, rebasará el umbral de los 6.000 millones de euros de beneficio neto, una referencia que el mercado observa desde hace varios ejercicios.

En el capítulo de facturación, las estimaciones se sitúan muy cerca de los 40.000 millones. El consenso recogido por MarketScreener apunta a unas ventas de 39.869, mientras que Bankinter eleva ligeramente la cifra hasta los 39.892. La diferencia entre ambas previsiones es mínima y refleja una visión bastante alineada sobre el cierre del ejercicio.

De confirmarse estos cálculos, la compañía sumaría en torno a 1.200 millones adicionales respecto a 2024, cuando ingresó 38.632, lo que implicaría un crecimiento de un solo dígito en un entorno de consumo más selectivo y con impacto de divisas. Ninguna de las previsiones apunta a que rebasará los 40.000 millones en ventas.

Además de la facturación, el foco principal de la jornada estará en el beneficio. MarketScreener sitúa el resultado neto en 6.152 millones, mientras que RBC Capital Markets lo eleva a 6.191 tras revisar ligeramente al alza sus previsiones. Bankinter, por su parte, estima las ganancias en 5.988, el único que baja de la barrera de los 6.000.

La horquilla supera en cualquier caso los 5.866 millones obtenidos en 2024. De materializarse el escenario central del consenso, el incremento rondaría los 300 millones y permitiría a la compañía encadenar un nuevo récord anual y rebasar por primera vez los 6.000 de beneficio.

La trayectoria histórica ayuda a contextualizar el salto. Inditex superó por primera vez los 1.000 millones de ganancias en 2007. Alcanzó los 2.000 en 2012 y rebasó los 3.000 en 2016. Los 4.000 no llegaron hasta 2022 y en 2023 logró los 5.000. En 2024 cerró con 5.866. La cota de los 6.000 ha permanecido hasta ahora como un techo pendiente, que todos los vaticinios, excepto el de Bankinter, apuntan a que se rebasará esta vez.

Los datos ya conocidos del ejercicio respaldan las previsiones. En los nueve primeros meses, el grupo obtuvo 4.622 millones de beneficio, un 3,9% más, con ventas de 28.171, un 2,7% superiores. El cuarto trimestre concentra tradicionalmente una parte relevante del resultado anual, lo que explica que el mercado anticipe un cierre alineado con las estimaciones.

Si se confirman estas cifras, Inditex se mantendrá entre las empresas con mayores ganancias del país, por detrás de Banco Santander, que el año pasado ganó 14.101 millones, BBVA, con 10.511, e Iberdrola, con 6.285.

El año pasado ocupaba el tercer puesto, pero el gran resultado conseguido por Iberdrola le hará descender a la cuarta posición, pese a que logrará, según todas las estimaciones, un nuevo récord de facturación e ingresos, y se aproximará por primera vez a los 40.000 millones de facturación y superará los 6.000 de ganancias.